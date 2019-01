INTERVIEW. Avant de jouer au Cannet et à Sanary, Artus vous explique ce qu'est un "western à l'ouest"...

On retrouve l’humoriste sur scène dans "Duels à Davidéjonatown", la première pièce qu’il a écrite et mise en scène également. "Un western complètement à l’ouest", prévient Artus sur l’affiche. Il nous présente son spectacle dans le magazine Week-End avant de le jouer à ce vendredi 1er février au Cannet, puis à Sanary et Marseille.

Avant de devenir humoriste, Artus a passé un bac pro cuisine. Pour avoir un vrai métier, avant que ses parents ne le poussent à ne faire que ce qui ne lui plaît vraiment: nous faire rire!

Après avoir écumé les planches à Montpellier ou Avignon, il est remarqué par Laurent Ruquier, qui le met souvent au menu de son émission On ne demande qu’à en rire, de 2011 à 2014.

S’enchaînent ensuite les one-man-show, un rôle récurrent dans la série de Canal+ qui cartonne, Le Bureau des légendes, et une participation à l’émission Danse avec les stars qui se solde par une troisième place.

Dans Duels à Davidéjonatown (qui a failli s’intituler Duels à Sylvievartown), Artus est sur scène, interprétant trois rôles différents, mais, pour la première fois, il a également signé la mise en scène de cette pièce à l’ambiance western totalement loufoque.

Le pitch? "C’est...

