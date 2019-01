INTERVIEW. Avant de jouer à Nice et Vallauris, Fary, la nouvelle vedette du stand-up, nous a présenté son spectacle

Alors que son premier spectacle, "Fary Is The New Black", s’est joué à guichets fermés, la vedette du stand-up français revient avec un nouvel opus, "Hexagone". Il sera en représentation à Marseille samedi 2 février, à Nice dimanche 3 février, et à Vallauris vendredi 22 mars. Il nous a présenté son spectacle dans Week-End, notre magazine du vendredi.

L’artiste de 27 ans, d’origine capverdienne, est connu tout aussi bien pour son look vestimentaire savamment travaillé que pour son humour acéré.

Produit par Netflix, au même titre que Gad Elmaleh, et élu meilleur humoriste de l’année par le magazine GQ, le prince du stand-up a le vent en poupe.

Avec Hexagone, un spectacle au texte pointu, il n’hésite pas à aborder des sujets sérieux, non sans le ton léger qu’on lui connaît.

Quelques tacles à Dieudonné et Éric Zemmour, d’autres plus légers à Madonna et Kim Kardashian, qui en prendront aussi pour leur grade.

De l’humour brut à consommer sans modération! Comment décririez-vous ce second spectacle?

