Imaginée à Villefranche-sur-Mer, la sublime vidéo "Tang'O" signée Bastien Soleil fait le tour du monde

Tournage en apnée, à 10 mètres de profondeur

Deux jours après sa publication, Tang'O avait déjà dépassé les 260 000 vues. Joli score, et belle récompense pour le duo Bastien Soleil-Ariadna Hafez, qui a travaillé main dans la main.

"Nous avons d'abord préparé la chorégraphie hors de l'eau, à Villefranche, avant de faire des essais. Puis nous sommes allés en Italie, dans le bassin Y-40. Le tournage a duré deux nuits. C'était intense, on ne pouvait pas se rater."

La jeune femme n'a pas été choisie au hasard. En plus de son physique de mannequin et de ses qualités de danseuse, elle est "l'une des seules au monde, avec Julie Gautier, à pouvoir réaliser ce type de performance, en apnée", selon Bastien Soleil, 41 ans.

Lui et un autre caméraman, Mathieu Pradinaud, ont multiplié les plongées afin de mettre bout à bout toutes les images. "Pour les préparatifs, on a dû en faire 600. Et durant les deux jours de tournage, il y en a eu 120, à 10 mètres de profondeur."

Un Niçois pour la musique

Pour son baptême derrière la caméra, Bastien Soleil a souhaité réaliser "quelque chose de punchy, spontané, accessible immédiatement, qui éclaire un peu la journée des gens lorsqu'ils circulent sur les réseaux sociaux".

Le côté introspectif de sa vidéo tient aussi à la musique, que l'on doit au Niçois Anthony Rouchier, alias A.P.P.A.R.T. Celui-ci est parti de son morceau Tanghost, tiré de l'album Hyper Tango, pour imaginer une mélodie qui collerait parfaitement aux mouvement de la danseuse espagnole.

D'ici la fin de la semaine, Bastien Soleil espère atteindre le million de vues avec Tang'O.