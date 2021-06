Ils incarnent des anciens présidents dans une nouvelle comédie, Jean Dujardin et Grégory Gadebois se confient sur leur rôle

Deux ans après s’être donné la réplique dans J’accuse de Roman Polanski, les deux comédiens reviennent avec Présidents, un projet d’un tout autre genre. Jugez du peu, si les noms de famille ne sont jamais cités, la star d’OSS interprète un certain Nicolas (Sarkozy) et l’ancien pensionnaire de la Comédie Française prête ses traits à François (Hollande)!



Soit les retrouvailles de deux anciens présidents de camps opposés, qui face à la montée de l’extrême droite, décident, depuis le fin fond de la Corrèze, de s’allier.

Une fantaisie, portée par des dialogues truculents, signée Anne Fontaine. À découvrir au cinéma à partir de ce mercredi.

Comment avez-vous travaillé vos personnages, fortement inspirés de François Hollande et Nicolas Sarkozy? Gérer l’imitation a-t-il été difficile?

Grégory Gadebois: Lorsqu’on joue un personnage, on est obligé non pas de l’aimer, mais de lui donner raison. À la base, le geste est toujours sympathique. L’idée de l’imitation a donc été, de mon côté, vite évacuée. Je rapproche cet exercice à celui de la bande dessinée, avec un trait, un jet qu’on dessine assez vite et qu’on garde en tête, telle la représentation du capitaine Haddock avec une barbe, un chapeau et une pipe. Ensuite, on se sent libre.

Jean Dujardin: Dans mon cas, c’était différent parce qu’il y a plus d’aspérités. Le piège était de trop pousser. Il y a des moments où cela fonctionne comme lorsqu’il est en meeting, où je joue énormément sur la posture, la voix et l’intonation. Mais la majeure partie du temps, je suis "en dessous".



Je lance, par exemple, un petit regard plaintif, imagine un Nicolas enfantin, des crises de jalousie, des colères intempestives… on est vraiment dans la cour d’école! Puis, selon les dialogues, on accorde notre détournement. C’est un mélange et le film laissait la place à cette fantaisie.

Avez-vous, comme eux, la peur du vide, que tout s’arrête, même momentanément dans votre carrière professionnelle?

J. D. : Des angoisses, j’en ai dans ma vie personnelle, en tant que père notamment, mais pas dans ma vie d’acteur.

Mon rapport au métier est plus intime que le fait de ne plus être aimé, de ne plus être vu… En réalité, je ne me vois qu’exercer cette profession.

J’ai en effet l’impression d’avoir toujours fait l’acteur et ce, depuis mon enfance, où j’avais des amis imaginaires. Je n’ai simplement pas arrêté de jouer.



Peut-être qu’un jour, il y aura moins de désir et cela me demandera de réorganiser ma vie mais pour l’heure, même si j’approche de la cinquantaine et que l’on ne me propose plus les rôles de jeune premier, j’ai la chance qu’on me laisse encore la place dans de magnifiques projets et de pouvoir proposer autre chose.

G. G.: Je débute! Donc cette question, je me la poserai plus tard! C’est une vraie réponse, je vous assure avoir vraiment l’impression de commencer. Mais le cas d’un acteur est différent de celui d’un homme politique, dont les décisions concernent la vie de millions de citoyens.

Lorsqu’il arrive au bout, c’est soit car il a réussi à mettre en place ce qu’il voulait soit qu’il a échoué, et dans ce cas-là, personne n’est content… Dans notre métier, les films sont plus ou moins vus, mais on joue et on s’en va. La rupture est différente, c’est plus égoïste… Le problème est qu’aujourd’hui, on a l’impression que les hommes politiques ont plus envie d’être président que de changer la France.

Justement, vous êtes-vous mis dans la peau d’hommes qui veulent (re)devenir présidents ou de politiques qui veulent changer la France?

J. D.: Ma réflexion n’allait pas aussi loin. Je vivais la situation, à hauteur de ces mecs-là en Corrèze. C’était déjà une petite victoire quotidienne pour Nicolas d’aller chercher son alter ego et de le convaincre de se lancer dans cette aventure.

D’ailleurs, si on enlève les statuts de présidents, les noms de famille et les références, c’est une comédie qui marche presque toute seule. Il était essentiel pour nous de tout oublier. Le cas échéant, on risquait d’être cloisonné.

Vous avez pu rencontrer François Hollande et Nicolas Sarkozy. Quelles ont été vos impressions à leur contact?

J. D.: On a eu la chance d’échanger avec eux, avant et après le tournage et ils étaient assez raccords avec ce que j’imaginais. Cela nous a permis de voir certaines de leurs fragilités. à titre personnel, j’ai posé des questions sur leurs craintes et sur des moments difficiles qu’ils ont dû traverser en tant que chef d’État, avec les décisions qui ont suivi.

En revanche, nous n’avons pas évoqué l’extrême droite ou la politique, au sens large du terme.

G. G.: Ce sont des personnes sympathiques puisqu’ils étaient contents de la démarche! François Hollande a déjà vu le film, il a ri et devrait revenir pour débattre avec le public, à l’issue d’une projection.

Jean Dujardin, vous êtes un spécialiste de la comédie. Mais quelle différence y a-t-il entre aborder un rôle comme OSS, Brice de Nice ou cette "variation" de Nicolas Sarkozy?

J. D.: OSS, c’est clairement de la carte postale donc il faut le jouer de cette façon. Le cahier des charges demande de coller à une époque. Les années 1950 dans le premier film, les sixties dans le second et les eighties dans le troisième.



Cela implique une charte visuelle pour le réalisateur et des codes de jeu pour les acteurs.



Sur Brice de Nice, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Dans Présidents, c’est encore différent puisque je suis dans l’univers d’Anne Fontaine. Je suis à son écoute et je lui prête des émotions.