Le shopping, l'écologie, l'éducation, les cons...: les thèmes qui sont "urgents" à penser pendant les Rencontres Philosophiques de Monaco

Le public s’empare de la matinale à la Condamine

Ce mardi matin, la place d’Armes avait pris des airs d’agora de cité grecque. Dès 9 h, entre les différents étals du marché de la Condamine et les allées et venues du public, Charlotte Casiraghi, Robert Maggiori et Raphaël Zagury-Orly ont lancé la semaine PhiloMonaco par une première matinale sur le thème de l’écologie. Descendu à pied depuis le Palais, le prince Albert II, dont la Fondation participe à l’événement, a ravi sa nièce par sa présence. La princesse Caroline ayant elle aussi pris place au premier rang.

"Il faut toujours mener des actions de sensibilisation envers l’écologie et embrasser le public le plus large possible, toutes générations confondues, a rappelé le souverain. Il faut sans cesse répéter ce message important concernant notre environnement et toujours se baser sur les données scientifiques, qui sont aujourd’hui très claires le concernant. Il reste tout aussi important de ne jamais oublier les fondamentaux. Ainsi, une réflexion plus approfondie peut nous amener à prendre conscience de tout cela de manière posée. Et, avec cette prise de conscience, agir en prenant des mesures ayant de la durabilité."

La maire de Monaco, Georges Marsan, a lui aussi souligné l’importance de ce rendez-vous et du lieu où il se tient qui, selon lui, reste l’endroit idéal pour faire circuler la parole des philosophes. "Le marché de la Condamine est le cœur battant de la cité, son cœur populaire."

À peine le débat était-il lancé - "Que peut apporter la philosophie à l’écologie?" -, que les premiers passants étaient interpellés. Si Florianne, aujourd’hui âgé d’un peu plus de 70 ans, vient spécialement du Mans depuis huit ans pour se nourrir et ouvrir son esprit aux sujets qui touchent l’humanité ; plus loin, trois Monégasques et Enfant du pays disent découvrir la chose. Un coup d’œil au riche programme de la semaine et elles se donnaient rendez-vous ce mercredi matin pour prendre leur café durant l’heure de débat sur le thème de l’éducation.

Poussée par sa fille, qui réside en Principauté, Bozenna compte, quant à elle, participer après avoir épluché le programme qu’elle vient d’obtenir.

Pour ce premier jour, le public a saisi au vol le principe de cette matinale. Avec lui, la réflexion collective est en marche.