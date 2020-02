Le chanteur Iggy Pop donnera un concert exceptionnel le 10 avril au grimaldi Forum on premier album baptisé sobrement du nom de son groupe « The Stooges » est sorti il y a juste 50 ans. Iggy Pop est une référence : précurseur du mouvement punk et inspirant pour la scène grunge, il a traversé un demi-siècle allègrement. Pas fatigué pour autant, « l’iguane » comme on le surnomme, dit vouloir se sentir libre plus que tout autre chose et nous propose « Free » son dix-huitième album solo, un album hétéroclite et crépusculaire dans lequel il s’aventure entre rock, jazz et musiques africaines avec des textes de Lou Reed ou Dylan Thomas. Accompagné du groupe constitué par Leron Thomas le trompettiste et coordinateur de son album, avec la guitariste américaine Sarah Lipstate et quatre musiciens français, Iggy Pop présentera ses nouveaux titres et continuera d’entretenir la flamme !