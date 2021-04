Icône du music-hall, Résistante, amie de la princesse Grace, Josephine Baker doit "continuer de reposer en paix à Monaco"

Un hommage en comité (très) restreint. Dans toute l’intimité que peut offrir le cimetière de Monaco.

Trois hommes silencieux, les mains croisées, déposent délicatement une gerbe de fleurs sur la sépulture de Joséphine Baker. Quarante-six années après sa disparition, cette dame d’exception est loin d’avoir déserté les mémoires.

"On lui rend hommage pour le combat de sa vie", salue Eric Fissore, président de l’antenne monégasque de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), dont elle reste membre d’honneur.

Meneuse de revue aux États-Unis puis en France, Résistante au service du général De Gaulle, figure historique de la lutte contre le racisme et la ségrégation, mère aimante d’une "tribu arc-en-ciel"..., Joséphine Baker a embrassé plusieurs vies en une.

Un destin d’exception qui a poussé la Licra en septembre dernier– et, jadis, Regis Debray– à demander au président Emmanuel Macron son entrée au Panthéon à Paris, où seulement cinq femmes reposent pour l’heure (1).

"Elle a presque donné sa vie"

Luis Bouillon-Baker, l’un de ses douze enfants adoptifs installé à Menton, y est bien entendu favorable.

"Ce serait le remerciement officiel de la France envers les actions de ma mère. Non pas en tant que chanteuse mais en tant que Résistante, réagit-il. Agent secret de la ligne de démarcation à la Mer et en Afrique du Nord, elle recueillait des informations et transmettait des données capitales. Sa personnalité lui permettait d’aller un peu partout, y compris à Monaco auprès d’officiers italiens et allemands."

Un pan militaire de son existence, moins connu que le volet music-hall, largement évoqué dans un récent Secrets d’histoire.

"Elle a presque donné sa vie pour son pays pendant cette horrible guerre. Elle a eu des blessures cachées dont peu de gens sont au courant", poursuit celui qui, par ailleurs, dépeint une figure maternelle ayant laissé "une éducation stricte et juste, une tolérance et l’amour de son prochain. Elle nous a appris à ne jamais juger les personnes dans le monde qui nous entoure, et cela malgré les problèmes qu’elle rencontrait."