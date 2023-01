HBO: la série "The Last of Us" débarque sur Amazon Prime

Voilà une série qui va de rebondissements en rebondissements. Le 1er janvier dernier, l’univers HBO quittait OCS puisque les deux entités n’avaient pas renouvelé leur contrat de distribution et, de facto, les fans français n’avaient plus de plateformes pour visionner les séries HBO dont The Last of Us, la série événement de 2023 dont le premier épisode va être diffusé ce dimanche aux USA. Et puis Amazon Prime Video est venu sauver tout le monde et asséner à Canal + un revers inattendu.

En effet, le groupe américain a confirmé, ce jeudi, avoir acquis en exclusivité la diffusion, chaque lundi à partir du 16 janvier, des épisodes de The Last of Us, sans coût supplémentaire pour ses abonnés français.

HBO sur Amazon, une vraie plus-value

Mais ce n’est pas tout puisque dans la foulée, Amazon confirme le lancement, en mars prochain, d’un "Pass Warner" disponible en exclusivité sur Prime Video Channels en France et qui donnera accès aux téléspectateurs à une offre inégalée de contenus comprenant l’ensemble des séries HBO et les 12 chaînes du groupe dont Warner TV, Eurosport, Discovery Channel, Cartoon Network et CNN, et leurs services à la demande associés.

Un revers de plus pour Canal + qui a cessé, en ce début de semaine, de distribuer les chaînes du groupe Warner faute d’accord commercial (dans les faits, il s’agissait des chaînes Warner TV, TCM Cinéma, CNN, Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang, Boing et Toonami). Pour le moment, aucun tarif n’a été mentionné ni la durée d’engagement pour le Pass Warner mais avec cette nouvelle offre, couplée aux droits de la Ligue 1 et du catalogue de Prime Video, l’offre du géant américain se renforce de plus en plus face à la concurrence directe de MyCanal et Netflix.

Reste à voir comment le groupe Canal + va répondre et/ou s’ajuster à cette nouvelle donne. Les clients, eux, vont être dans l’obligation de jongler ou de faire des choix dans leurs abonnements.