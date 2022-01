Grey’s Anatomy, la 17e saison sur TF1 avec la pandémie de Covid-19 en fil rouge

En France, on est un tantinet en retard puisque TF1 propose, à partir de ce mercredi soir, la dix-septième saison. Une saison particulière puisque tournée pendant la crise sanitaire. Une crise que les scénaristes de la série ont décidé de largement exploiter. Mieux, les scénaristes ont profité de cette opportunité pour faire revenir de nombreux personnages marquants de la série.

Pour cette nouvelle saison, on se retrouve au cœur du Grey Sloan Hospital frappé de plein fouet par l’épidémie. Richard Webber souhaite venir en aide à ses anciens collègues mais Miranda Bailey lui confesse que tout a changé en raison du Covid. Le quotidien de l’hôpital n’est plus le même et les médecins, en première ligne, se retrouvent impuissants. Meredith Grey-Shepherd, personnage central de la série, est retrouvé un soir inconsciente sur le parking du centre hospitalier. Positive au Covid, elle est hospitalisée et plongée dans le coma.

Des invités inattendus

Une faille que les scénaristes vont exploiter à merveille puisqu’ils vont permettre à Meredith de retrouver de nombreux personnages marquants de sa vie mais aussi de la série durant son sommeil artificiel: Derek Shepherd (Patrick Dempsey), l’amour de sa vie, mort à la fin de la saison 11 après un accident de voiture. Il ne sera pas le seul puisque sa sœur Lexie (Chyler Leigh), décédée dans un accident d’avion à la fin de la huitième saison, tout comme Mark Sloan (Eric Dane), vu pour la dernière fois en saison 9, ou encore George O’Malley (T.R. Knight), qui n’était plus apparu dans la série depuis la fin de la saison 5, seront présents dans les rêves comateux de Meredith. Une saison forcément à part qui permettra, aussi, de réaliser plusieurs crossovers avec la série petite sœur Station 19.