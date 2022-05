Grande finale de "Révélation des Étoiles" au Théâtre Alexandre III à Cannes ce dimanche

Lors d’un show hommage à la musique et au cinéma français à travers le temps, Danseurs, musiciens, magiciens, mannequins vont tenter de séduire un jury de professionnels et personnalités, parmi lesquels le compositeur et comédien Oscar Sisto, ancien coach vocal et professeur à la Star Academy, ainsi qu’Anastasia Gaï, créatrice de l’évènement. Cette grande finale des RStars Awards, remise des trophées conçus par le sculpteur Eric Katz, permettra de désigner le Champion de France 2022, le meilleur Espoir féminin, ainsi que le meilleur espoir masculin. Un champion par discipline sera également élu en présence du mentaliste Kevin Micoud, (La France a un incroyable talent), sacré champion de France Rstars en 2018 et 2021.

Pour l’équipe de France créée au fil des phases éliminatoires, il s’agira aussi de se roder avant de concourir face à 65 autres nations dans le cadre du Championnat du monde des arts du spectacle, lors d’un séjour à Hollywood du 19 au 30 juillet. Au-delà des honneurs, "Révélations des Étoiles" entend promouvoir les talents émergents en France, et les faire briller sur la scène internationale.

Un programme de formation est mis en place pour apprendre à gérer une carrière et à valoriser son talent, ainsi que ce concours qui passe par Cannes avant de traverser l’Atlantique. Mais ce dimanche, c’est à cannes, sur la scène du Théâtre Alexandre III que ça se passe!

Infos et Réservations: 07 56 81 07 77; www.revelationdesetoiles.com