Il y en avait pour tous les goûts… L’association La Cantarella a présenté récemment un très beau concert de fin d’année, de plusieurs styles et en deux endroits différents : sanctuaire Saint Joseph où il faisait plus de 30 degrés, mais cela n’avait pas dissuadé les nombreux mélomanes d’y assister, et ensuite au centre culturel Prince Jacques, qui a fait salle comble.

La soirée avait débuté avec le cantique de Jean Racine, suivi du Requiem de Gabriel Fauré, magnifiquement interprétés. Chanteurs, musiciens et chef d’orchestre ont été très applaudis par l’assemblée. Les choristes étaient accompagnés par dix musiciens et une soprano professionnels. Parmi le public enchanté, le prêtre, le maire Gérard Spinelli et Sabrina Ferrand, conseillère départementale.

La soirée s’est ensuite poursuivie au centre culturel où les cœurs ont vibré avec des chansons françaises allant de 1969 - avec La montagne de Jean Ferrat - à 2018 - comme Chez nous de Soprano et Patrick Fiori - soit onze belles chansons au total. C’était sous les applaudissements que la présidente de la Cantarella, Valérie Griffon, avait invité l’assemblée à se joindre au pot de l’amitié offert par l’association. Si pour celle-ci, le but de la soirée est « de partager avec le public son bonheur de chanter et des moments forts d’amitié », c’était bien réussi !