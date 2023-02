Fête du Citron à Menton: le Riviera Orchestra rend hommage ce samedi au Pink Floyd

Fin novembre, un message joyeusement énigmatique apparaissait sur la page Facebook du Riviera orchestra - la formation d’harmonie de l’association La Garde. "Devinez le thème du prochain projet musical. The D... S... of the M.." Peu de réponses avaient suivi. Poussant la secrétaire de La Garde, Joëlle Mas, à donner un indice : "C’est le titre d’un album qui aura 50 ans en 2023."

Et là, plus de doute permis. Il est bien question d’une œuvre majeure des Pink Floyd : The Dark side of the moon. Un album sorti le 1er mars 1973, sur la base duquel l’orchestre mentonnais a souhaité imaginer un spectacle audacieux. Rendez-vous est pris ce samedi.

Déjà proposé en 2018

"Chaque année, on propose un spectacle dans le thème de la Fête du citron. Nous avions déjà monté quelque chose autour de Pink Floyd en 2018, parce que coller au thème de l’édition - l’Inde - était impossible pour nous", explique Paolo Toscano, vice président responsable de la section musique à La Garde. Précisant que "Rock et opéra" s’y prête, pour le coup, grandement, qui plus est pour l’anniversaire de ce chef-d’œuvre musical.

"C’était le moment de le refaire. Le spectacle s’appuie sur l’album, l’ordre des morceaux respectés. Notre directeur musical a fait des arrangements à partir des originaux pour un orchestre harmonique", poursuit Paolo Toscano. Il souligne que dans ce genre de cas, deux possibilités se présentent: soit on reprend Pink Floyd tel quel, en optant pour un tribute. Soit on rend l’album plus symphonique.

"Mais une interprétation avec un orchestre d’harmonie (*), je n’en ai jamais entendu ailleurs...", souligne Paolo Toscano. Pour l’occasion, le Riviera orchestra regroupe trente musiciens d’harmonie, six musiciens jouant des instruments rocks, trois choristes, deux chanteurs lead. Ainsi que trois danseuses du studio M’road.

"Nous n’avons pas les moyens techniques des Pink Floyd mais ce n’est pas une raison pour ne pas avoir des effets sonores. Un musicien diffusera les sons réellement intégrés dans l’album", souligne Paolo Toscano. À ses côtés, Robert Mas précise que ces sons (que tous les amateurs de Pink Floyd reconnaîtraient entre mille) avaient à l’époque été enregistrés sur une bande magnétique. Cloches de Big ben, machine à sous…

Au rythme de deux répétitions par semaine, les mercredis et les vendredis, cela fait deux mois que le Riviera orchestra prépare ce spectacle XXL. Les musiciens - pour l’immense majorité des amateurs de bon niveau - venant de tout le département. Et chacun donnant le maximum de lui-même pour la bonne réussite du projet. Avec l’aide des services de la Ville.

"Nous avons la chance d’avoir le support de la Fête du citron. Cela permet de proposer un gros spectacle, ce qui serait difficile dans d’autres circonstances…", souligne Paolo Toscano. Belle preuve de compétence et de modernité pour une association vieille de 120 ans. Même si l’appellation a elle aussi accompagné les évolutions.

"Souvent, on nous connaît sous le nom de La Garde, mais pour les grands spectacles, il s’agit du Riviera orchestra. La Garde, c’est davantage pour la fanfare et les cérémonies officielles", glisse le président, Frédéric Sicardi.

"Intergénérationnel"

Paolo Toscano opine. Insiste sur l’importance de se moderniser. Entre autres pour répondre aux attentes du plus grand nombre. "Le type de concerts n’est plus le même ; le style a évolué. On touche davantage à la variété, le jazz, au latino. Le répertoire d’harmonie traditionnelle reste possible pour une formation de renom. Mais nous ne sommes pas la Garde républicaine… ", sourit-il.

La particularité de Pink Floyd? "Ce qu’il y a de génial, c’est le côté intergénérationnel. Le disque a beau être sorti en 1973, il parle à tout le monde, il s’adresse à un public de 20 à 75 ans", assurent les responsables. Eux qui abordent la dernière ligne droite, alors que la pré-générale est programmée demain. Et la générale, vendredi. Alors que The Great gig in the sky, Money, Shine on you crazy diamond et (Another brick in) the Wall n’ont jamais été aussi près de résonner dans le Palais de l’Europe.

« D’une certaine manière, cet album avait tout pour ne pas être un succès », commente le directeur musical, Jean-Christophe Louc.