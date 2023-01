Festival du cirque de Monte-Carlo: il traverse le chapiteau avec son monocycle à plus de 10 mètres de hauteur, un record mondial

Il est l’Américain de cette 45e sélection. Et probablement celui qui donne le plus de frayeurs aux spectateurs. Perché sur son monocycle, Wesley Williams, 25 ans, traverse le chapiteau à plus de 10 mètres de hauteur comme une promenade de santé. 10 mètres 55 exactement comme l’atteste son record du monde homologué ce jeudi soir au Guinness Book dépassant son précédent score enregistré le 29 décembre dernier, à 9,71 mètres au-dessus du sol. Une renommée qui a valu à l’homme qui a chevauché le plus haut monocycle du monde, son ticket pour le Festival de Monte-Carlo.

"C’est un réel honneur d’être ici pour moi qui ne vient pas d’une famille de cirque. On m’a offert un monocycle pour Noël l’année de mes six ans. Ma mère pensait que c’était une phase et que ma passion pour cet objet allait passer, elle n’est jamais passée. Depuis cette époque, j’ai toujours rêvé de venir au Festival. Je disais à ma mère: "Je veux aller à Monte-Carlo!". Elle ne savait même pas de quoi je parlais".

Le jeune américain tente un record du monde chaque soir. Photo Jean-François Ottonello.

Une chute qui aurait pu être fatale

Wesley a fait ses classes, apprivoisé son engin, et s’est fait connaître dans plusieurs shows de télévision aux États-Unis, en Europe et même en Australie. Donnant à chaque fois des frayeurs aux spectateurs.

Sa peur lui, il l’a vue en face l’an dernier, chutant lors d’une représentation d’une hauteur de 8,5 mètres pour échouer sur le sol. Un accident qui le laisse polyfracturé.

"Je me suis tout cassé: mes deux pieds, mes deux chevilles, mon dos. J‘ai passé quatre mois dans une chaise roulante et la seule chose que je redoutais, c’était de perdre l’opportunité de pouvoir jouer ici, sous le chapiteau de Monaco".

L’histoire, heureusement pour lui, ne s’est pas déroulée ainsi. "Le soir de la première du Festival, ça a été pour moi un énorme soulagement quand le public s’est levé pour m’applaudir. Pas seulement parce que c’était un rêve d’être ici, mais parce que la route n’a pas été facile". La preuve que le cirque n’est pas un spectacle comme les autres.