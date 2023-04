Le prochain film de Pedro Almodovar en avant-première mondiale au Festival de Cannes

En ce moment, ça tombe comme à Gravelotte. Pas une journée ne passe sans que le Festival de Cannes, qui s’ouvrira le 16 mai prochain, ne se dévoile un peu plus. Alors que les films de la compétition officielle seront officiellement présentés ce jeudi depuis Paris, c’est une avant-première mondiale qui vient d’être annoncée et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit du prochain film de Pedro Almodovar, "Strange Way Of Life".

Le réalisateur espagnol sera d’ailleurs présent sur la Croisette lors de la projection officielle en compagnie des deux acteurs majeurs de son long-métrage, Ethan Hawke et Pedro Pascal. Le film, court car il ne devrait durer que trente minutes, pourrait marquer les esprits. Pedro Almodovar a présenté son projet comme "un western queer en format court", un film qui raconte l’histoire de deux shérifs qui s’aiment et qui vivent sur des côtés opposés d’un désert. Ils se retrouvent après 25 ans...

"L’un d’eux voyage à travers le désert pour trouver l’autre. Il y aura un affrontement entre les deux, mais l’histoire est avant tout intime. Ça pourrait être ma réponse à ‘’Brokeback Mountain’’. Je pense qu’Ang Lee a fait un film magnifique, mais je n’ai jamais cru qu’ils me donneraient la liberté complète et l’indépendance pour faire ce dont j’avais envie. Personne ne m’a jamais dit ça. On me disait: ‘’Tu pourras faire tout ce que tu veux’’, mais je savais qu’il y avait des limites, a détaillé Almodovar dans le podcast At Your Service de Dua Lipa. Ce sera un western queer, dans le sens où il suivra deux hommes qui s’aiment. Les personnages réagiront à cette situation de façon opposée. Ce film parlera de la masculinité, de façon profonde, car le western est un genre masculin. Que puis-je vous dire de plus, si ce n’est qu’il reprendra beaucoup d’éléments du western: il y aura un as de la gâchette, un ranch, un shérif... Mais ce que la plupart des westerns ne montrent pas, ce sont des dialogues entre deux hommes, cela n’a jamais été capturé de cette façon. Et maintenant, je crois que je vous en ai trop dit."

Un habitué de Cannes

Une manière pour Pedro Almodovar de confirmer qu’il est bien chez lui, à Cannes. Après tout, le cinéaste de 73 ans peut se targuer d’avoir obtenu le Prix de la Mise en scène pour "Tout sur ma mère" en 1999 lors de sa première sélection au Festival de Cannes. En 2004, "La Mauvaise Éducation" est projeté en ouverture, une première pour un film espagnol. Pedro Almodóvar reçoit ensuite le Prix du Scénario en 2006 pour "Volver", sélectionné en Compétition. Président du Jury en 2017, il a remis la Palme d’or à "The Square" réalisé par Ruben Östlund, président de l’édition 2023. Il présente deux ans plus tard le très personnel "Douleur et Gloire" dans lequel la performance d’Antonio Banderas a valu au comédien le Prix d’interprétation masculine, décerné par le Jury de Alejandro González Inárritu.