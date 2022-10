Festival Cinéroman: découvrez le palmarès de cette quatrième édition

Toutes les bonnes choses ont une fin. Ce n’est sans doute pas un hasard si la quatrième édition de Cinéroman, le festival niçois de cinéma et littérature, s’est achevée sous une pluie battante durant une bonne partie de la matinée. Le ciel niçois pleurait, quelque part, l’idée de voir repartir tout ce joli monde.

Mais avant de se dire au revoir, le jury du festival, présidé par la réalisatrice Danièle Thompson, a livré son verdict, hier soir, en ouverture de l’avant-première du film de Bruno Chiche, Maestro (s), en présence de son équipe (Yvan Attal, Pierre Arditi, Caroline Anglade et Pascale Arbillot).

Devant Daniel Benoin, l’organisateur de Cinéroman, la présidente du jury a précisé avoir passé "une parenthèse enchantée, comme d’habitude, dans cette ville de rêve. On a vu beaucoup de films passionnants". Avec neuf films en compétition et douze avant-premières, sans oublier les master class, le festival a tenu toutes ses promesses. A l’unanimité du jury, c’est le film d’Audrey Diwan, L’Événement, qui a reçu le prix du meilleur film pour son adaptation de l’œuvre d’Annie Ernaux, récente Prix Nobel de littérature, autour du thème de l’avortement.

Attal et Cluzet honorés

Déjà couronnée à Venise en 2021, la réalisatrice a adressé, via vidéo, un message de remerciement au public. "Ce film et le sujet qu’il traite n’ont jamais été autant d’actualité", a lancé la réalisatrice en écho avec l’actualité terrible aux USA autour du droit à l’avortement. Le jury a également salué la distribution du film de Fred Cavayé, Monsieur Haffman, en consacrant le trio Sara Giraudeau-Gilles Lellouche-Daniel Auteuil.

Présent dans la salle, le réalisateur Jean Becker a, lui, reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière. "Il y a vingt ans, Jean-Paul Belmondo me disait qu’on lui avait proposé de lui rendre un hommage et il m’avait dit: ‘‘Quand on veut te faire un hommage, ça sent le sapin’’. Mais aujourd’hui, j’accepte", a lancé le réalisateur dont le film Les Volets verts était en compétition à Cinéroman.

Enfin, Yvan Attal et François Cluzet ont, eux aussi, été honorés. Le premier par le Prix Romain Gary, une création du jury présidé par Danièle Thompson, le second pour avoir fait rayonner la Côte d’Azur à travers son travail. "Je ne sais pas ce qui vous a pris mais ça me touche beaucoup", a lancé François Cluzet, ému. "Je gagne un prix quand je ne fais pas de film, je sais ce qu’il me reste à faire" a conclu, hilare, Yvan Attal qui tourne actuellement son prochain long-métrage sur Nice.