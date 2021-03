"Femmes, femmes, femmes" : la plateforme niçoise Cultivez-vous met en avant des artistes à la trajectoire inspirante

On peut difficilement contredire celles et ceux qui affirment que la journée internationale des droits des femmes devrait s’étirer sur toute l’année. Du côté de la plateforme Cultivez-vous, on fait déjà en sorte de prolonger l’éclairage pendant une semaine.

Le site lancé par la Ville de Nice a mis en place une thématique baptisée Femmes, femmes, femmes, dans laquelle figurent expositions photographiques, conférences, témoignages, récits historiques ou encore visites guidées dans des collections artistiques.

Personnalités hors normes

Les personnalités mises en avant dans ces différentes séquences ? "Omniprésentes, omnipotentes, sujets, actrices ou muses - mais jamais objets."

Dans les musées niçois, on peut habituellement apprécier leur héritage. Comme au Musée d’art moderne et d’art contemporain (Mamac), si fortement imprégné de l’œuvre de Niki de Saint Phalle.

On retrouve la trace de la Franco-Américaine dans le focus vidéo sur l’expo Les Amazones du pop, interrompue peu de temps après son ouverture, à l’automne dernier. Mais aussi dans des créations sonores réalisées par Malo Malo et Bébé Tambour. Ou encore une performance poétique proposée par l’artiste circassienne La Trèva.