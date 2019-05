Fabuleux concert des élèves à l’amphithéâtre du Devens

Un grand concert d’instruments à vent s’est déroulé hier à l’amphithéâtre du Devens, réunissant 229 musiciens en herbe.

Dans le cadre des rencontres départementales des « Classes orchestre à l’école », la ville de Beausoleil a accueilli des élèves venus de Cannes, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Carros, Menton - et bien sûr des deux classes orchestres à l’école des Copains de Beausoleil - à venir jouer ensemble sous la direction de leurs enseignants respectifs.

À l’ouverture du concert, Alexandre Del Fa, directeur de l’école municipale de musique de Beausoleil a souhaité la bienvenue à tous. Chaque classe-orchestre a ensuite magnifiquement joué deux morceaux de musique, pour finir avec brio tous ensemble avec Tequilla et Kalinka, des morceaux traditionnels respectivement de l’Amérique du Sud et de la Russie, sous la direction de tous les enseignants, dont Jacques Martin, intervenant musical des écoles de Beausoleil.

Enseignants et élèves ont été très applaudis par les spectateurs, parmi lesquels des élèves de Paul-Doumer et des Copains venus écouter leurs camarades, quelques parents, le maire Gérard Spinelli, Jean-Christophe Bademyan, responsable du Pôle Vie de la Cité, Martine Cosentino, responsable de la Vie scolaire, et Jacques Canestrier, élu délégué à la réussite éducative.