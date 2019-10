Albert Croesi, administrateur délégué de Monaco Inter Expo (MIE), vient de présenter le Pavillon de Monaco 2020 à Dubaï aux candidats qui ont postulé pour intégrer son staff. Un exposé suivi par des entretiens individuels avec les candidats.

D’autres présentations de ce type seront proposées, à raison d’une fois par mois, afin de permettre à l’ensemble des postulants de découvrir le Pavillon de Monaco et d’être parfaitement renseignés sur les différents emplois que proposera Monaco Inter Expo lors de cet évènement unique que sera l’Exposition Universelle.

Les personnes intéressées par cette aventure, qui se déroulera d’octobre 2020 à avril 2021, peuvent adresser leur CV et une lettre de motivation par email à : staffpavillonmc@mie.mc. Les postes à pourvoir sont : guides, employé(e) s de restauration et de bar, vendeur (se) s en boutique souvenirs, lingère, régisseurs et relations publiques.