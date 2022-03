Exposition universelle de Dubaï: un million de visiteurs au Pavillon de Monaco

Il était 11h50 exactement quand deux Émiraties se sont présentées à l’entrée du pavillon 360°.

Impossible de dire laquelle d’entre elles fut millionième; mais toujours est-il que les deux femmes ont d’abord eu droit à l’heureuse annonce et à une "visite privilège du Pavillon Monégasque, explique Albert Croesi. Nous avons également offert quelques présents "Monaco 360" et le magnifique collector, réalisé par l’Automobile Club de Monaco, représentant la "Bugatti" de William Grover-Williams, première Formule 1 à avoir gagné le Grand Prix de Monaco en 1929". Et bien évidemment, nous avons fait déguster des barbagiuans "made in Dubaï", mais selon la recette monégasque, à nos hôtes".

Si l’ensemble de l’Expo 2020 a pâti d’une baisse de fréquentation en janvier en raison d’une recrudescence de la covid, le retard a semble-t-il été rattrapé depuis. En moyenne, le pavillon de Monaco annonce avoir comptabilisé en moyenne 5.650 visiteurs par jour.

"La Principauté a toujours enregistré entre 4 et 5% du nombre total de visiteurs des expositions auxquelles le pays a participé, explique Albert Croesi. C’est une grande satisfaction de vérifier qu’ici, à Dubaï, nous sommes encore dans ce pourcentage. L’Expo annonçait samedi 21 millions de visiteurs au total."