Expo, comédie musicale, tango, théâtre... 2020 promet d'être une année exceptionnelle au Grimaldi Forum

Dès le 27 février, les Thursday Live Sessions reprendront. Ces petits concerts gratuits d’une heure, que l’on doit à la sélection rigoureuse d’Alfonso Ciulla, directeur artistique, démarreront avec The Limboos, un groupe espagnol qui est une vraie capsule temporelle.

La scène du Grimaldi sera investie par une légende vivante au printemps : le 10 avril, Iggy Pop viendra présenter son dernier opus intitulé Free.

Vous avez demandé d’autres légendes ? Veuillez ne pas quitter… En parallèle des légendes de l’auto qui seront présentées cet été, le Grimaldi Forum accueillera une exposition du Caravage. Intitulée Le pouvoir de la lumière, elle offrira la possibilité d’admirer les œuvres de ce maître de la Renaissance.



La scène accueillera bien évidemment les créations des ballets de Monte-Carlo, mais pas que : Lambert Wilson y incarnera Le Misanthrope ou l’Atrabilaire amoureux, de Molière, sous la direction de Peter Stein.



Priscilla, reine de la scène

Priscilla, Queen of the desert, c’était un film (intitulé à tort Priscilla folle du désert en français). L’histoire de trois amis qui traversent l’Australie à bord d’un bus baptisé Priscilla, pour présenter leur spectacle de Drag-queens. Le bus tombe en panne, et ils devront présenter leur spectacle dans des lieux aussi inattendus qu’improbable. Une pièce émouvante et hilarante à la bande-son culte et déjantée. Un message de tolérance aux multiples récompenses, du 4 au 7 juin.

