Et voici les spectacles gratuits programmés cet été au Fort Antoine à Monaco

C’est un festival inédit, impulsé par la crise du Covid-19.



Du 8 juillet au 7 août, dix soirées en plein air, au Fort Antoine, permettront de retrouver le plaisir du spectacle vivant. Une volonté portée par la Direction des Affaires culturelles d’offrir aux institutions culturelles de la Principauté, une soirée pour retrouver leur public et ainsi clore une saison stoppée net dans son élan en matière de spectacle vivant.



Qui seront donc ces invités du Fort Antoine avant que l’amphithéâtre en plein air n’accueille à la mi-août son propre festival de théâtre?



Si les Ballets de Monte-Carlo ont dû décliner l’invitation pour cause de tournée – ils se produiront au festival international de musique et de danse de Grenade en Espagne les 18 et 19 juillet –, la plupart des institutions culturelles du pays ont répondu présent.

Lecture, théâtre, cinéma, musique

- 8 juillet. Les Rencontres philosophiques de Monaco ouvriront le bal, avec une conférence, présentée par Raphaël Zagury-Orly et Joseph Cohen.



- 10 juillet. La musique sera très rapidement au rendez-vous avec la soirée de l’Opéra de Monte-Carlo, autour du Soleil de Naples.



- 15 juillet. La Fondation Prince Pierre propose une soirée de lectures.



- 17 et 31 juillet. Le public retrouvera, l’espace de deux soirées, l’Institut audiovisuel qui profitera de l’occasion pour présenter deux films qui, eux aussi, faisaient partie de leur programmation empêchée: La prisonnière du désert de John Ford et Le Havre d’Aki Kaurismäki.



- 21 juillet. Le théâtre Princesse-Grace le 21 juillet présente le spectacle Emportée par mon élan qui aurait du clôturer la saison en mai. 2 24 juillet. Le Printemps des Arts donne une soirée musicale avec la percussionniste Adelaide Ferrière et l’accordéoniste Jean-Etienne Sotty.



- 28 juillet, 4 et 7 août. L’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo propose trois soirées au Fort Antoine cet été. D’abord, un "Hymne à la nuit", le 28 juillet, avec la section de cuivre de l’OPMC. Puis, des "Sérénades au clair de lune", le 4 août avec la section des bois. Et le 7 août, une "Nuit de réjouissance" en unissant bois et cuivres.



- 18 août-4 septembre. Le Festival de théâtre proposera six pièces en clôture de cet été culturel inédit au Fort Antoine, qui fête ses cinquante ans cette année.



Savoir +

Tous les spectacles sont gratuits, mais il faut réserver sa place. Modalités via www.theatrefortantoine.com et +377.98.98.83.03.