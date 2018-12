Et si vous veniez rigoler un bon coup aux Sérénissimes de l’Humour de Monaco ?

C’est la panique! La dinde est prête à être enfournée, le traîneau du Père Noël frôle la surcharge, le p’tit Jésus rôde autour de la crèche… et vous n’avez toujours pas bouclé vos achats de Noël! Que diriez-vous d’un bon plan de dernière minute? Un passeport pour une – voire plusieurs – soirée(s) détente à Monaco? Un pass pour la 14e édition des Sérénissimes de l’Humour.

Pas mal non? La billetterie est ouverte et les affiches, du 20 au 23 mars prochain, savoureuses.

Le premier n’a rien du Père Noël mais tout du Père Fouettard de la vanne. Fabrice Eboué, un roi du stand-up qui n’a pas foulé une scène monégasque depuis un certain Jamel Comedy Club, en 2008. Oui, ça remonte!

Mais depuis le garçon n’a fait que se bonifier, la preuve, les critiques dithyrambiques qui accompagnent son dernier one-man-show Plus rien à perdre. La clé du succès?Une grosse dose d’autodérision matérialisée par un gros plan sur sa calvitie sur l’affiche, un ton corrosif mais juste, et un sens de la punchline indéniable à (re)découvrir le 20 mars en lever de rideau.

"Toujours une petite réflexion ou un clin d’œil à Monaco"

Et pour ceux qui n’auraient jamais assisté à un spectacle humoristique à Monaco, oubliez les clichés. Ici, on se lâche comme ailleurs rappelle Salim Zeghdar, fondateur des Sérénissimes de l’Humour. Même si ça claque parfois un peu des genoux avant d’entrer dans les arènes combles de la salle des Princes, la salle Prince-Pierre ou Camille-Blanc.

"Les artistes sont totalement libres mais ils appréhendent toujours la première fois. Ils se parlent entre eux ou appellent nos amis de Rire et Chansons avant de venir, confie Salim Zeghdar.Je me souviens notamment de Patrick Timsit, angoissé dans sa loge, et qui finalement avait reçu une standing ovation."

Des strapontins qui se lèvent à l’unisson et un public fidèle, car conquis aussi par le pouvoir d’adaptation des comiques. "Ils font tous une petite réflexion ou un clin d’œil à Monaco à un moment", assure Emmanuelle Terrisse, chef de projet de la société organisatrice, Monaco Live Productions, et confidente de la première heure du Festival.

"Ils vivent un rêve en arrivant à Monaco. Ils sont dans de beaux hôtels et, une heure avant le spectacle, dans la loge, ils se tournent vers Manue pour lui demander: “C’est quoi la spécialité monégasque?Quelle rue je peux citer dans ce sketch? Si je fais cette blague, ça passe vis-à-vis du Prince?", ajoute Salim Zeghdar. Jarry nous avait même demandé s’il pouvait parler du Sass…" Et ça passe toujours.

Une scène de découvertes aussi

"Ils sont tous super respectueux de Monaco et de la famille princière, le Prince nous fait d’ailleurs l’amitié de venir chaque fois qu’il est là. Les blagues et vannes sur Monaco sont plutôt positives."

Une programmation tout public avec ses habitué(e)s, ses incontournables, comme Noëlle Perna, alias Mado La Niçoise, qui sera comme dans son jardin le vendredi. "C’est la marraine Mado. J’ai ouvert le festival avec elle et, dès qu’elle a un nouveau spectacle, elle passe chez nous", se félicite Salim Zeghdar.

Autre habituée des planches du Grimaldi Forum, qui n’a pas sa langue dans sa poche qu’il s’agisse de rire des futilités du quotidien comme de politique, Anne Roumanoff (samedi 23 mars). Sa notoriété est telle qu’elle délaisse aujourd’hui volontiers la couleur rouge sur scène, son style suffisant à la reconnaître.

Les Sérénissimes, c’est aussi la scène où a émergé le Turbiasque Tano et où ont été découverts Kevin et Tom l’année dernière. Après 13 éditions, inutile de courir après les talents, ils viennent d’eux-mêmes.

Et reviennent!

Un p’tit nouveau qui décolle

"On a fait venir Ahmed Sylla en première partie de Kev Adams, personne ne le connaissait. Il a fait un carton alors on a passé un deal pour qu’il revienne deux ans après. Il était alors au sommet et il est revenu", avance Salim Zeghdar, glissant au passage qu’un tel show-man ne multiplie pas forcément les dates dans la région et draine un nouveau public, en l’occurrence "jusqu’à Marseille".

Avec des dates bookées au Grimaldi Forum jusqu’en 2021, les Sérénissimes «sont devenues une étape de la tournée française où tout le monde veut venir». Incontournable en 2018, l’ancien steward ch’ti Jeanfi Janssens devrait ainsi faire salle comble le jeudi 21 mars.

"Je l’avais repéré il y a un peu plus de deux ans sur un Open du rire avec Rire et Chansons et il a explosé cette année avec un humour décapant", explique Salim Zeghdar, qui aimerait accueillir un certain Hassan de Monaco l’an prochain.

Outre ces quatre "Fantastiques" de l’Humour, les Sérénissimes pourront compter sur un maître de cérémonie hors norme: Calixte de Nigremont.

Un chauffeur de salle "qui est un spectacle à lui tout seul. Il a son public et on nous le demande pour des événements privés. Il n’a jamais autant bossé que depuis qu’il est à Monaco!"

Autant de belles affiches pour lesquels les billets (placement numéroté) «ne dépassent pas 40-45 euros».

Alors? Toujours en galère de cadeaux?



Savoir+

Billetterie et programme sur www.monaco-live-productions.com/agenda-spectacles/les-serenissimes-de-lhumour-2019/