Et si depuis le Jardin Exotique vous visitiez la Grotte de l'Observatoire et le Musée archéologique de Monaco?

24 degrés. C’est la température que le thermomètre affiche dans la Grotte de l’Observatoire, à 100 mètres de profondeur. Humidité et condensation sont les maîtres mots. Et très vite, les visiteurs en prennent conscience.

Si descendre plus de 300 marches glissantes ne semble pas les contrarier, la chaleur est bien plus difficile à supporter. Les plus sportifs ouvrent la marche, orchestrée par un guide. Les plus lents et les enfants suivent derrière. Très vite, nous arrivons dans la salle des cathédrales. "Pourquoi?", lance un visiteur.

Tout simplement parce que cette pièce est remplie de cathédrales miniatures. Sous réserve d’avoir de l’imagination. Ici, comme partout dans cette grotte, les stalactites se mêlent aux colonnes, dont certaines sont vieilles de 90.000 ans.

La cavité s’enfonce pratiquement jusqu’au niveau de la mer et est parcourue régulièrement par des spéléologues locaux.

Mais ce qui fait toute sa beauté, c’est bien la présence d’hommes préhistoriques aux abords de cette grotte, attestée par les restes d’ossements des animaux qui constituaient leur nourriture.

Ces vestiges témoignent également des variations climatiques qui se sont produites depuis 250.000 ans !