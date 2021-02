En tournage d'un livestream à Nice, Suzane estime "qu'il faut aussi savoir déranger"

Combi aux lignes graphiques, carré rougeoyant, lèvres dans le même ton. Ce "bleu de travail", Suzane l’aime par-dessus tout. Quand elle l’enfile, ça veut dire que c’est bientôt l’heure du show.

Malheureusement pour la chanteuse, récompensée d’une Victoire de la musique, catégorie "révélation scène" en 2020, les portes des salles de concerts restent désespérément closes.

En décembre dernier, elle aurait dû faire L’Olympia. Son premier. Forcément une étape marquante pour une jeune artiste.

L’été dernier, après une parenthèse enchantée au Mas des Escaravatiers, à Puget-sur-Argens, elle devait normalement figurer à l’affiche du Crossover Festival, à Nice. Partie remise au 10 septembre 2021. Si "tout va bien".

En attendant, Panda Events, organisateur de cet événement, et le Crédit Agricole PCA, ont décidé de mettre l’eau à la bouche des fans avec un livestream à la réalisation soignée.

Avant l’enregistrement, on en a profité pour questionner Suzane. Sur la réédition de Toï Toï, son premier album, le contexte ambiant, le rôle de l’artiste ou encore la libération de la parole des femmes.

Le livestream vous branche?

Faire juste un concert sur une petite scène, sans public, je trouve ça très triste. Pour moi et pour ceux qui écoutent ma musique. Là, je me suis dit qu’il y avait une vraie performance à faire, et aussi pour redonner vie à ce musée fermé depuis trop longtemps. Le décor est magnifique et les équipes sont très impliquées.

Comment appréhende-t-on cet exercice?

Il est particulier, on le découvre depuis un an. Avant, je faisais des concerts avec plein de gens devant moi... J’avoue que cette présence me manque beaucoup. Quand on filme un livestream, c’est dur d’avoir le sentiment d’avoir partagé un truc, comme quand les gens chantent tes chansons dans la foule. Moi, je fais uniquement ce métier pour la scène. Ici, le bon point, c’est que je vais jouer certains titres pour la première fois, dans ce contexte.

Sur la réédition de Toï Toï, présentée le mois dernier, on trouve cinq inédits. Vous les avez écrits après la sortie de l’album original

Certains d’eux, oui. Notamment La Vie dolce, qui est complètement estivale. J’ai eu un rythme moins soutenu, mais il a fallu gérer une forme de tristesse. L’été a été un peu long, mais j’en ai profité. J’ai pu retrouver ma famille, que je n’avais pas vue depuis très longtemps.



Et j’ai pu écrire de nouvelles chansons, trouver un peu de lumière. On a tous beaucoup de mal à se projeter. Quand tu fais une chanson, tu te dis que dans le futur, on va peut-être l’écouter. Ça permet de mettre un pied en avant, quoi.

Sur La Vie dolce, on retrouve l’Azuréen Feder en featuring. Une "vieille" connaissance?

Il y a une vraie histoire avec Feder. Il m’a invité à mon premier Olympia, en ouverture. C’était seulement mon deuxième concert. Dans la coulisse, j’étais en panique, je sais même plus si je voulais y aller. Il a été très bienveillant et ça s’était bien passé. Deux ans après, c’est moi qui vais l’inviter à mon Olympia, pour une chanson à nous. Trop cool.

Votre chanson est 100% sudiste...

J’ai passé le confinement chez moi, à Avignon. J’ai vu mes frères, ma sœur. On s’est beaucoup disputés, c’était super. De vraies retrouvailles. En repartant, j’ai eu un petit pincement au cœur.



J’ai croisé Feder à ce moment-là. Il m’a fait écouter cette instru, je l’ai trouvée ultra-solaire, ultra-estivale. Je voulais qu’on ait de la nostalgie, que ça fasse penser à cette chanson que tu écoutais dans la voiture sur la route des vacances. Tu la mets à fond, t’es content.

Récemment, vous évoquiez les inquiétudes de votre petit frère au sujet de l’avenir...

C’est triste. Déjà, à trente ans, comme moi, se demander comment on va vivre, si on va pouvoir faire des enfants dans ce monde, ce n’est pas cool. Mais quand j’entends mon frère... Il a 14 ans, il vit ses premières fois avec un masque. Il ne peut pas inviter sa première copine ou son premier copain, je ne sais pas, à aller au ciné...



L’autre jour, je regardais un reportage d’Hugo Clément sur notre jeunesse. Voir des étudiants se suicider parce qu’ils ne voient pas le bout du tunnel, qu’ils sont dans la misère alors que leur vie commence à peine, c’est dur, ça m’inquiète. J’ai l’impression qu’on oublie les jeunes.

Dans la musique, ce côté désenchanté est de plus en plus présent

S’amuser à un concert, c’est génial. Mais quand tu fais de l’art, tu ne montres pas que des belles choses. Pour moi, avec la pop, tu parles au peuple. Et tu ne peux pas tout édulcorer. Il faut aussi savoir déranger. Et si tu trouves une manière cool d’aborder ces sujets, les gens sont réceptifs.

Comme avec Pendant 24 heures, votre duo avec Grand Corps Malade qui évoque les inégalités hommes-femmes?

C’était un moyen de prendre la parole sur ce thème, mais avec humour, sans avoir peur des gros clichés aussi. On échangeait des idées sur WhatsApp, je lui envoyais des petits vocaux. Je lui ai proposé de switcher les genres, ça l’a fait marrer tout de suite. Il s’est bien fait allumer en disant que les femmes mettaient une demi-heure à faire un créneau. Mais on sait qu’il rigole.



C’est ma plus belle rencontre de 2020. On s’est connus aux Francofolies de La Réunion, juste avant le confinement. Il est super grand, dans tous les sens du terme. Physiquement, dans la bienveillance, dans ses textes.

Aux dernières Victoires de la musique, où vous étiez nommée en tant qu’artiste féminine de l’année, les femmes étaient les seules à véhiculer un message et des revendications...

C’est vrai que la scène féminine est de plus en plus puissante. Les filles s’expriment sur leur corps, leur sexualité, leur quotidien. C’est une vraie avancée.



Après, est-ce que cette parole libérée est assez écoutée? C’est encore autre chose. J’étais quand même assez étonnée de voir qu’aucun album fait par une femme n’était en lice pour la Victoire de l’album de l’année.

Entre chanteuses de la nouvelle génération, vous vous serrez les coudes?

Il y a une forme de solidarité qui se crée, même si on est toutes concurrentes. Le mouvement #MusicToo, sur Instagram, dénonce toutes les dérives et agressions qui se passent dans notre milieu.



Là, je suis entrée dans un collectif avec Pomme, Camélia Jordana, Yseult et les autres pour dénoncer tout ça. Le but, c’est de donner la parole à celles qui ne sont pas entendues.