En 2021, Monaco-Matin toujours proche de vous avec l'offre numérique

Nous avons il y a quelques semaines célébré la fin d'une année bien particulière, une année difficile, qui ne s'est pas déroulée sous les meilleures auspices. Le New York Times a même élu l'année 2020 comme la pire de l'histoire… c'est donc avec une joie certaine que nous disons bye bye à cette année noire et c'est plein d'optimisme et d'espoir que nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2021.

Nous espérons que nous pourrons bientôt reprendre notre vie d'avant, celle où nous nous embrassions à pleine joue, où nous nous retrouvions en famille, entre amis sans avoir peur pour les plus fragiles d'entre nous. Celle où les sourires n'étaient pas masqués. Celle où le monde du spectacle, des restaurants, des bars, des petits commerces n'avaient pas à baisser le rideau...