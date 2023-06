Du Fort Antoine à la cathédrale, on fait le point sur les festivités culturelles qui vous attendent cet été à Monaco

C’est de saison! À la manœuvre chaque année pour proposer des rendez-vous culturels gratuits dans le calendrier estival de la Principauté, la direction des Affaires culturelles vient de lever le voile sur sa programmation 2023, prévoyant un été "pétillant, intéressant et une magnifique programmation".

Promesse faite par Françoise Gamerdinger qui dirige l’institution et ses 58 collaborateurs, "qui n’est pas qu’un service administratif de l’État qui facilite le travail des différentes institutions culturelles, souligne Patrice Callario, conseiller de gouvernement-ministre pour l’Intérieur. C’est également un organisateur de manifestations. C’est important de s’en souvenir, car ce n’est pas le même type d’activités et c’est un volant important de notre politique en Principauté."

Autour de Patrice Cellario, de gauche à droite Julien Burle et Françoise Gamerdinger à la tête des Affaires culturelles puis Ambre Pietri et Olivier Vernet, programmateurs des festivals. Photo Stéphane Danna/Dir’Com’.

Au Fort Antoine, la création contemporaine en avant

Épicentre de la programmation, l’amphithéâtre en plein air du Fort Antoine accueillera huit des treize rendez-vous. Donc les spectacles du festival éponyme qui fait la part belle à la création théâtrale depuis plus d’un demi-siècle. "Chaque année, nous voulons mettre en valeur la création contemporaine internationale, en partageant avec le public des spectacles pluridisciplinaires d’art vivant, tous publics et conviviaux", résume Ambre Pietri, la programmatrice qui a sillonné les salles de spectacles de France et de Belgique pour sélectionner sept spectacles. Dont deux coups de cœur: l’un pour Arthur H, poète de la musique attendu le 14 juillet. Le deuxième pour François Gremaud, un délirant dramaturge suisse, qui sera seul en scène le 25 juillet, "et qu’il faut découvrir".

Le 11 juillet, le spectacle La bombe humaine de la compagnie Popi Jones, qui questionne sur les changements climatiques, promet aussi une belle soirée.

Nouveauté cette année, si les spectacles demeurent gratuits, la billetterie ne sera pas seulement physique au théâtre Princesse Grace, mais il sera possible aussi de réserver sa place en ligne, via Monte-Carlo Tickets.

La commémoration de Rainier III en fil rouge

Forcément, la saison estivale des Affaires culturelles est teintée par les commémorations du centenaire de la naissance du prince Rainier III. Avec trois temps forts. Le premier, activé le 31 mai dernier est un parcours à faire dans les rues de Monaco, guidé par une application qui permet de découvrir les 150 sculptures installées dans l’espace public. En flashant un QR code sur un smartphone devant chaque sculpture, une présentation de l’œuvre et de l’artiste en français et en anglais est proposée. Et le GPS permet de se rendre à la sculpture suivante. "C’est une façon de découvrir un patrimoine artistique de 150 œuvres, constitué sous le règne du prince Rainier", souligne Françoise Gamerdinger.

Le 20 juillet, ensuite, ouvrira à la salle du quai Antoine-1er, l’exposition "Rainier III, le prince bâtisseur, une ambition pour Monaco" placée sous le commissariat de l’architecte Christian Curau et du journaliste Stéphane Bern pour raconter les créations de l’ancien souverain. La scénographie a été confiée à deux jeunes diplômés du Pavillon Bosio.

Quelques jours avant, au festival d’orgue le 25 juin, c’est le prince Rainier intime que l’on célébrera avec un concert réunissant la Maitrise de Notre-Dame de Paris et des solistes du Philharmonique de Monte-Carlo pour jouer des œuvres musicales commandées ou composées à l’occasion de grands moments de sa vie.

D’une Berceuse-Pastorale de Léon Jéhin exécutée le jour de son baptême à une Cantate d’Henry Barraud jouée le jour de son avènement. Le directeur artistique, Olivier Vernet a cherché pendant un an, les partitions. "Beaucoup du répertoire composé ou commandé pour les grands événements de vie du prince Rainier à la cathédrale avait été déclaré perdu. Mais j’ai retrouvé quelques partitions aux Archives du Palais", précise-t-il. Ce qui donnera lieu, le 25 juin, à une re-création de ces œuvres d’époque.

Le grand orgue de la cathédrale, pièce maîtresse du festival. Franz Chavaroche.

Le Festival d’orgue se tourne cette année aussi vers le jeune public La 18e édition du Festival international d’orgue de Monaco, du 25 juin au 16 juillet, est comme chaque année, l’occasion de valoriser le grand orgue de la cathédrale en invitant des artistes internationaux autour d’un programme pointu pour une série de concerts, le dimanche en fin de journée. "Ce festival est un petit bijou", a rappelé Patrice Cellario, au moment où le directeur artistique, Olivier Vernet, égrenait son programme pour l’édition 2023. Outre un concert liminaire convoquant la musique sacrée jouée lors des grands événements de la vie du prince Rainier III, le festival cette année, ravivera le souvenir d’une autre Monégasque. Marie-Véra Maixandeau, compositrice disparue en 2018 dont les créations comptent dans le programme d’une soirée baptisée "Les femmes invisibles" qui mettra à l’honneur la création musicale féminine souvent reléguée au deuxième plan. Et exécutée ce soir-là, par l’Américaine Joy-Leilani Garbutt. Originalité cette année, le festival sortira des murs de la cathédrale le 6 juillet, en s’installant (sans amener l’orgue!) au Fort Antoine pour une soirée familiale permettant de faire découvrir l’histoire de cet instrument aux enfants avec un duo de musiciens conteurs rendant la chose ludique. Les amateurs retrouveront ensuite au fil de la saison, les organistes Shin-Young Lee et Gabriel Marghieri invités à venir faire vibrer l’instrument de la cathédrale.