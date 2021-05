Directeur artistique de la SBM et de Jazz à Juan, Jean-René Palacio est mort

Celui qui a voulu d'emblée rajeunir la scène du Sporting d'été, a su imposer son style et ses stars avec talent et conviction.

Vanessa Paradis, Pascal Obispo, Etienne Daho lançaient son premier Summer Festival Monte-Carlo il y a tout juste vingt ans aux côtés des légendes vivantes telles que James Brown ou Diana Ross. Durant deux décennies, il a programmé tous les plus grands noms de la scène musicale.

Jean-René Palacio a créé le Monte-Carlo Jazz Festival en 2005 où il invitait régulièrement son fidèle ami Manu Katché. En 2020, il a dû se résigner à annuler sa quinzième édition en raison de la crise sanitaire.

Hors frontières, il assurait également la direction artistique de Jazz à Juan depuis 2010.

Qu'importe le style, il n'avait qu'une exigence : la qualité.

Naturalisé monégasque avec son épouse par le Prince Albert II de Monaco en 2020, Jean-René Palacio laisse le souvenir d'un homme qui savait conjuguer élégance et rock'n'roll attitude, bonne humeur et rigueur artistique. Il laisse un grand vide dans le coeur de ces innombrables amis et de tous les amoureux de la musique pop, rock, folk, jazz, rap et même disco.