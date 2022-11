Deux toiles du monastère de Saorge en restauration

Ce ne sont pas les plus spectaculaires du monastère de Saorge. Mais ils ont un intérêt artistique et historique certain, pour la simple raison qu’ils datent de l’époque du monument – le XVIIe siècle – contrairement à bon nombre d’éléments largement postérieurs. Deux tableaux viennent de quitter la vallée de la Roya pour s’offrir quelques mois de convalescence. "Saint-Antoine de Padoue recevant l’apparition de l’enfant Jésus" et "Le miracle de la mule" avaient déjà bénéficié d’une restauration en 2000 mais de nouvelles dégradations ont été détectées. Altérations, moisissures sur la toile et le châssis… "Nous avons récemment procédé à la restauration de l’église du monastère – qui s’est finie avec la remise en peinture des angelots, fruits et motifs floraux sur le grand retable – mais aussi de la toiture en lauzes. Elle n’était pas étanche et il y a eu des infiltrations. Cela étant, la dégradation a été progressive. Les tableaux sont positionnés sur le mur nord de l’église, et le fait qu’ils soient enchâssés dans un retable maintenait l’humidité", détaille Antide Viand, l’administrateur des Centres monuments nationaux dans les Alpes-Maritimes.

Les châssis refaits sur mesure

Les tableaux seront ainsi nettoyés pour enlever les moisissures, les lacunes seront comblées, tandis que les châssis seront changés avec la technique d’assemblage de l’époque.

"Dans ce cas de figure, une campagne d’imagerie est menée au préalable par le CICRP (Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine). La restauration est en premier lieu un acte de recherche; il faut réunir des documents avant de s’attaquer à la restauration." Au dossier constitué en 2000s’ajoutera ainsi une analyse plus fine des œuvres, permettant notamment de détecter les repeints, et autres interventions faites au cours du temps.

Antide Viand souligne qu’il faudra par ailleurs programmer la restauration des retables en eux-mêmes, rares éléments n’ayant pas fait l’objet d’une restauration dans le monastère.

Le restaurateur invité à présenter son travail

"Les deux tableaux seront réintégrés en juin. Le restaurateur, Hervé Giocanti, viendra alors présenter son travail: les enjeux, la méthode, la déontologie. C’est toujours intéressant parce que cela permet de faire découvrir des métiers au public. On ne sait pas toujours que pour être un bon restaurateur, il faut avoir des bonnes notions de physique et de chimie, mais aussi être un bon peintre", glisse le responsable. Ajoutant que l’invisibilité des toiles ne sera que de courte durée pour le public. Car le monument ferme à la fin des vacances de la Toussaint – au terme d’une saison très honorable malgré la fermeture de la route vers l’Italie – pour ne rouvrir que le 1er février.