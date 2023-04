Deux autrices remportent le concours de manga MAGIC à Monaco

Organisé par la société monégasque de production de films d’animation et de jeux vidéo, Shibuya Productions, le concours a souri à Elena Vitagliano (Royaume-Uni), qui décroche le Grand Prix pour son manga Miriam of the Skulls.



Son œuvre a été saluée par le jury, dont le rédacteur en chef du magazine référence Weekly Shônen Jump, Hiroyuki Nakano. "Les dessins des personnages sont très beaux. Les angles de vue et les effets caméra sont également bien réalisés et mettent les personnages en valeur aux yeux du lecteur. Enfin, les poses ne sont pas statiques: elles varient et sont adaptées aux différents personnages, ce qui est aussi un bon point."

L’artiste italienne, qui participait pour la troisième fois, a étudié l’art japonais, l’archéologie et le design graphique, "tout en caressant le rêve de devenir un jour mangaka", précisent les équipes de Shibuya Productions. "Par ailleurs, lorsqu’elle n’est pas en train de dessiner, elle chante et joue de la guitare ou du ukulélé!"



"Être publiée dans un magazine de prépublication de manga est le rêve ultime de tout gaijin(*), enfin… le mien en tout cas. Je suis honorée de voir ce rêve se réaliser, commente la lauréate. Mais cela n’est qu’une première étape, car je veux continuer à m’améliorer, à créer de meilleures histoires, et être capable de toucher directement le cœur de mes lecteurs pour leur offrir des moments de divertissement et leur procurer des émotions."

Bookhead, mangas en devenir? Photo 2147.

"Attention talent!"

Le second prix revient également à une jeune femme, française, qui opère sous le pseudonyme "2147".

Habituée des concours, elle a cueilli le jury avec son manga Bookhead. "Attention talent! Déjà séduits par certaines de ses planches, nous avons été abasourdis quand elle nous a expliqué qu’elle avait terminé Bookhead en une dizaine de jours!"



"Plus que jamais, les membres du jury ont été impressionnés par le niveau graphique général au point de reconnaître que certaines œuvres seraient dignes des magazines de prépublications japonais!", se félicitent les organisateurs, qui ont drainé 63 participants de 18 pays en live lors du dernier Salon MAGIC, le 25 février au Grimaldi Forum. Tous les talents avaient été attirés par le tremplin à leur créativité qu’est devenu le concours MAGIC depuis 2017.

Les deux lauréats ont d’ores et déjà les honneurs d’être publiés sur l’application Shônen Jump+. Bonne lecture.