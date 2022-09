Des décibels et des DJ ukrainiennes pour le retour de la Techno Parade

"La Techno Parade, c'est vraiment magique ! Je ne la rate jamais ! De la bonne zique gratuite en plein air devant les plus beaux monuments ! Que demander de plus ?", s'exclame Anthony, un étudiant de 23 ans, au pied du Lion de Belfort, place Denfert-Rochereau transformée en dance-floor géant.

Avant le top départ, les onze chars de cette 24e édition ont pris position, au rythme des différents courants techno (house, trance, drum'n'bass...).

A 14H00, le coup d'envoi est donné: dans un déluge de décibels, le char de l'association "Help for Ukraine", aux couleurs de l'Ukraine et de la France, ouvre la voie au grand charivari électro qui, après 6,5 km, devait atteindre vers 19H00 la place de la Nation.