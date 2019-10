Des balades inédites dans des lieux insolites de Beausoleil organisées le 16 novembre

Histoires de saveurs, de lieux insolites et inattendus. Des parcours dans la ville, délicieux et étonnants, emplis de poésie et d’humanité. Au programme de cette journée découverte :

Le matin. Beausoleil une histoire de goûts, le repas se déguste de boutiques en boutiques (au cœur de la ville, à deux pas de Monaco), composé des cuisines locales et du monde : Italie, Nice, Portugal, Russie, Sri Lanka... Découverte des splendides fresques de la Villa Juturne avec Fanny Rogolini.

Balade, repas et boissons, tout compris: 38€. Durée 2 h 30/3 h. Départ à 10 h 30.

L’après-midi. – Les hauts de Beausoleil, du Tonkin au Riviera Palace, dans les pas des écrivains Apollinaire et Colette. Découverte de l’ancien quartier populaire du Tonkin où vécu Apollinaire et visite du Riviera Palace, accompagnée d’un récit de Colette où l’une de ses héroïnes découvre les plaisirs charnels dans cet ancien grand hôtel. Balade réservée aux adultes. Tarif : 14€e et tarif réduit 12 e€ (étudiants, – 26 ans, chômeurs). Durée 2 h 30/3 h. Départ à 15 h. La journée complète : deux balades, repas et boissons compris. Tarif : 52 e (tarif réduit : 50 e). Départ à 10 h 30, fin vers 17 h 30.





Balades créées avec l’aide des archives du Centre histoire et mémoire Roger-Bennati, avec le soutien de la ville de Beausoleil, produites par l’association Image Son et Compagnie. Sur réservation uniquement au 06.98.21.08.29 ou imagesonetcompagnie@gmail.com