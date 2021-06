Des artistes internationaux pour les 20 ans du Festival de La turbie

Un bonheur pour les mélomanes. Pour célébrer les vingt ans du festival des Musicales du Trophée de La Turbie, le directeur artistique Michel Mugot a décidé de proposer quatre concerts chaque mardi du mois de juillet, à l’église Saint-Michel.

L’histoire en musique

Mardi 6 juillet, Juliette Tacchino (soprano), Gabriel Jublin (alto), Rémy Mathieu (ténor) et Ronan Nedelec (basse) interpréteront Dixit Dominus, Te Deum du compositeur prussien Georg Friedrich Haendel (1685-1759), accompagnés par les ensembles musicaux La Muse de Monaco et 1732.

Mardi 13 juillet, soirée Renaissance avec un voyage musical en chansons et danceries, du règne de Louis XII à celui d’Henri II, proposé par Véronique Bourin (voix), Jérémie Papasergio, Elsa Frank (bombardes, doulçaines, flûtes), Pascale Boquet (luth et guitare Renaissance) et Denis Raisin Dadre (flûte, bombarde et direction). Le groupe sera épaulé par l’ensemble Doulce Mémoire.

Mardi 20 juillet, une soirée baroque vous attend avec des cantates et motets (compositions vocales avec ou sans accompagnement instrumental) italiens du XVIIe siècle. Avec l’ensemble Concerto Soave, des musiques de Giovanni Antonio Rigatti, Giovanni Felice Sances, Claudio Monteverdi, Sigismondo d’India et Barbara Strozzi seront reprises par la soprano Maria Cristina Kiehr, Sylvie Moquet (viole de gambe) et le claveciniste Jean-Marc Aymes.

Un orchestre pour conclure

Les festivités se termineront mardi 27 juillet avec une reprise de cinq chants intitulés Rückert-lieder. Composés par le pianiste autrichien Gustav Mahler (1860-1911) et issus de la 4e Symphonie en Sol Majeur (version musique de chambre), ils seront joués par l’Orchestre de Poche, la soprano Pauline Loncelle, tandis que Fabrice Pierre s’occupera de la direction.

Tarifs: 10 euros par concert, gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants. Rens. www.musicalesdutrophee.fr ou 04.93.41.21.15.