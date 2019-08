Dernier concert de l’été au Palais princier de Monaco

Ambiance romantique pour le dernier concert de l’été, jeudi 8 août, dans la cour d’honneur du Palais princier.

Le pianiste polonais de 24 ans Szymon Nehring, vainqueur en 2017 du concours international Arthur Rubinstein à Tel-Aviv, et ayant fait ses débuts l’an dernier au Carnegie Hall de New York, se fera entendre dans un répertoire qu’il connaît bien, le deuxième concerto du compositeur polonais Frédéric Chopin. Magnifique, tendre et voluptueux dialogue entre le piano et l’orchestre !

Il sera accompagné par le Philharmonique de Monte-Carlo sous la conduite d’un chef, Lawrence Foster, que nous connaissons bien à Monaco puisqu’il fut pendant plusieurs années directeur de cet orchestre.

Un programme très polonais

Quelques autres œuvres romantiques évocatrices de la Pologne seront également au programme : la polonaise de l’opéra "Roussalka" de Dvorak, une autre polonaise extraite de l’opéra "Eugène Onéguine" de Tchaïkovsky, ainsi que la mazurka du "Lac des cygnes" du même Tchaïkovsky.

Une autre œuvre polonaise, contemporaine celle-ci, ouvrira le programme : le "Réveil de Jacob" du grand compositeur Krysztof Penderecki. Un programme en rouge et blanc… qui sont à la fois les couleurs de la Pologne et de la Principauté