Denis Ribas bientôt aux cimaises du palais de l’Europe

C’est en voisin que Denis Ribas viendra présenter son exposition dans la galerie d’art contemporain du palais de l’Europe - organisée du 22 mars au 1er juin prochain par la Ville de Menton. Une grande satisfaction pour ce peintre, catalan d’origine, et résidant sur la commune de Castellar, qui a à cœur de présenter sa vision du paysage local au public.

« 80 % des toiles que j’exposerai représentent Menton et ses environs, mais aussi plus largement le sud de la France et la Provence » explique le peintre, dont ce sera...