Découvrez le Grand JT des territoires du samedi 2 septembre

ECONOMIE: SOUTENIR L’EMPLOI POUR TOUS

Soutenir l’emploi pour tous à l’heure de la rentrée. La rédaction de 8Mont-Blanc nous fera découvrir un institut dédié à la formation de jeunes sourds. La chaîne TL7, elle, nous parlera d’un secteur qui recrute: la sécurité.

ART: DES ŒUVRES ÉPHÉMÈRES SUR LA PLAGE

Des œuvres gigantesques et éphémères sur la plage. Connaissez-vous le "beach art"? TVR, nous en dira plus sur cette pratique impressionnante et soumise aux aléas naturels. De très belles images à suivre.

LOISIR: À FOND LES CHAISES DE BUREAU

Et puis si vous reprenez le travail en ce moment, vous serez sûrement amusés de découvrir le principe de la course de… chaises de bureau. Une compétition aussi sérieuse qu’amusante, vous le verrez.