Découvrez le Grand JT des territoires du samedi 13 novembre

Portrait d'une candidate à l'élection présidentielle

Si Emmanuel Macron n’a pas encore annoncé sa candidature, d’autres sont déjà sur la ligne de départ pour tenter de réunir les 500 signatures des maires, précieux sésame pour pouvoir se présenter devant les Français. Parmi eux, une jeune femme de 29 ans dont Vosges TV nous brosse le portrait dans ce journal.

Le mois sans tabac

C’est le mois sans tabac, le mois pour arrêter de fumer… Il faut savoir que 25% des 18-75 ans fument quotidiennement… un problème qui concerne particulièrement l’ile de beauté comme le verrez dans un reportage de nos confrères de la chaîne corse, ViaTelepaese.

Le livre de Jacques Valade, mémoire politique de la ville

Premier adjoint au Maire, député, sénateur, ministre délégué, président du conseil régional… en soixante ans de politique, Jacques Valade a des histoires à raconter et d’ailleurs c’est ce qu’il fait dans ses mémoires « Itinérance Inattendues » et également devant nos caméras

Nouveauté Jazz: le groupe "Blue note sextet" de Jean-Didier Lange présente son nouvel album

Dans ce journal, place à la musique… et plus précisément au jazz. Nous vous ferons découvrir six musiciens aussi doués en imagerie médicale qu’en riff. Vous allez voir…