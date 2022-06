Découvrez la riche programmation du 52e Festival du Fort Antoine à Monaco

Le quinquagénaire se porte bien. Parmi les événements culturels de la Principauté, le festival du Fort Antoine fait figure d’ancêtre presque. Mais la 52e édition, annoncée dès les premières belles soirées d’été, prendra un coup de jeune avec "sept soirées très éclectiques ou nous recevrons les arts du cirque, un spectacle musical, du chant, une soirée purement familiale pour les enfants et la découverte d’un nouveau spectacle pour ouvrir le Fort Antoine à une nouvelle génération", détaille Françoise Gamerdinger, qui dirige les Affaires culturelles dont le festival est un des acmés de la saison estivale.

La logistique ne change pas: les spectacles s’égrèneront au fil du mois de juillet, à la nuit tombée dans l’amphithéâtre majestueux du Fort Antoine avec les étoiles pour plafond. Au programme, un accent mis sur "sur le pluridisciplinaire " donc, confirme Ambre Pietri en charge du festival, "pour mettre à l’honneur la création contemporaine sans perdre de vue la volonté de passer des soirées familiales et conviviales".

Mélange des genres

Ce sera le cas du ciné-concert d’ouverture, Hansel & Gretel, proposé à un public dès 6 ans où devant l’écran, musiciens et acteurs seront en action pour accompagner les dialogues et la musique du film. Autre rendez-vous tout public, S’assurer de ses propres murmures, en clôture du festival le 2 août, proposera l’insolite duo entre le jongleur Julien Clément formé au Centre national des arts du cirque et le batteur et percussionniste Pierre Pollet.

Autre incursion musicale, la venue du londonien Portico Quartet, le 12 juillet, soufflera un air de jazz dans l’amphithéâtre. Un peu à la manière des concerts proposés lors des saisons 2020 et 2021 pour relancer la machine culturelle enrayée par la pandémie.

Quatre performances d’acteurs

Une variation des genres pour toucher un large public. Mais les théâtreux fidèles au festival ne seront pas en reste. "Le programme compte quatre performances d’acteurs, deux en solo et deux en duo", ajoute Ambre Pietri.

Le 15 juillet, Seras-tu là? permettra de se plonger dans l’univers comique de Solal Bouloudnine, un acteur déjanté qui offre une galerie de personnages assez folle. Autre seul en scène, Dépôt de bilan le 29 juillet, de et avec Geoffrey Rouge-Carrassat, traite de l’addiction au travail. La pièce a été saluée par la critique lors du dernier Festival d’Avignon.

Conseillé à tous les publics dès 12 ans, le spectacle Pueblo, adapté d’un texte d’Ascanio Celestini réunira sur scène l’acteur David Murgia et l’accordéoniste Philippe Orivel.

Enfin, la compagnie du Kairos proposera le 22 juillet de faire renaître une icône de la musique internationale avec Portrait de Ludmila en Nina Simone où la chanteuse Ludmila Dabo se glisse dans la peau de la mythique Nina Simone pour un spectacle très musical accompagnée à la guitare par David Lescot.

Savoir +

Réservations conseillées en se rendant sur place au théâtre Princesse Grace du lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures. Entrée gratuite.

Renseignements: www.theatredufortantoine.com