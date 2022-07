Découvrez la programmation du 16e Monte-Carlo Jazz Festival de cet automne

"On essaie de s’ouvrir aux lieux alentour. Ça donne une respiration." Alors que la Société des Bains de Mer vient d’ouvrir sa billetterie pour le Monte-Carlo Jazz Festival du 9 novembre au 4 décembre prochain, le directeur artistique Gilles Marsan souligne l’importance de créer un vrai esprit festivalier.

Le programme concocté par Reno di Matteo, programmateur parisien et consultant artistique jazz, s’articule d’autour d’une série de concerts Salle Garnier, mais aussi sur des dates "hors les murs" des "after" au Blue Gin du Monte-Carlo Bay, des "before" au Crystal Bal de l’Hôtel Hermitage, des concerts de Cinda Ramseur et son quintet au Bar américain, des jams, une projection de film avec l’Institut audiovisuel de Monaco et une collaboration avec l’Académie de musique Rainier-III et des masters classes avec Alex Jaffray (*).

Douze têtes d’affiche

Les amateurs de jazz conserveront toutefois l’axe central de leur intérêt pour le festival avec huit concerts et douze têtes d’affiche, dont sept d’entre elles sont programmées pour la première fois au Monte-Carlo Jazz Festival.

Pour Gilles Marsan et Reno di Matteo, l’essentiel est de garder "l’excellence et la qualité". Ils s’attachent à programmer "des musiques accessibles".

Il y aura donc différentes influences du groupe de rock progressif Jethro Tull à la chanteuse Melody Gardot, en passant par Magma avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ou encore le pianiste des rappeurs Sofiane Pamart. "On perd le jazz pur, note Reno di Matteo. Le jazz lui-même s’inspire de plusieurs courants. Les jeunes artistes ont été nourris par différentes influences."

De quoi satisfaire la curiosité ou le goût du plus large public.

Savoir+

16e Monte-Carlo Jazz Festival, Opéra Garnier et différents lieux de la SBM.

Du 9 novembre au 4 décembre.

Tél. +377 98.06.36.36. montecarlolive.com

(*) Si la SBM s’est désengagée de Jazz à Juan, elle reste présente, avec Reno di Matteo, à Megève à partir de 2023 et à Saint-Jean-Cap-Ferrat en août.