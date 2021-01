Découvrez Gérard Pons, graveur et poète au Castellet

Gérard Pons ne travaille que sur du papier fabriqué à la main, du papier chiffon, des feuilles élaborées pour la gravure, dont le grammage est étudié. L’artiste, artisan, grave selon trois techniques: au bois, appelé la taille d’épargne. Le dessin est réalisé sur le bois, on creuse autour, "donc on “l’épargne”. "Un coup de rouleau encreur, une légère pression et j’ai tiré mon bois…"

La gravure sur le métal est possible selon la méthode de la gravure en taille-douce ou l’eau-forte: "La taille-douce est aussi appelée pointe sèche. Je dessine dans le métal avec mes pointes, je fais des traits peu profonds. Si je décide d’utiliser de l’acide, c’est ce que les anciens appelaient “l’aqua forte” je vernis la plaque avec un vernis noir, quand il est sec, je fais mon dessin selon différentes techniques dans le vernis, et ensuite, c’est l’acide qui va mordre et amener le dessin à s’encrer dans le support. Les mauvaises langues disent en eau-forte le graveur ne fait rien, l’acide fait tout. Le graveur lui, dit qu’en eau-forte un hasard est quelquefois heureux, et qu’une succession de hasards heureux c’est de la technique."

Technique reconnaissable par la "cuvette" que forme l’impression dans le papier. "Si elle n’existe pas, ce n’est pas une gravure originale. De plus, en passant le doigt sur le dessin, on sent le trait…" conclut Gérard Pons.