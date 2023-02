Décès du père d’Albator, Leiji Matsumoto: "Une superstar normale", salue l’organisateur du salon "Magic" à Monaco

En donnant naissance en 1977 au personnage d’Albator, Leiji Matsumoto s’est offert une place éternelle au panthéon des dessinateurs stars. Légende du manga, le Japonais est décédé à l’âge de 85 ans d’une insuffisance cardiaque a annoncé hier lundi, sa maison de production, Toei. Père d’Albator, ce corsaire de l’espace au visage barré d’une cicatrice et à la longue cape noire mais aussi de Yamato, le cuirassé de l’espace ou de Galaxy Express 999, Leiji Matsumoto était célébré dans le monde entier.

"Il a créé des personnages emblématiques qu’il continuait à faire vivre et qui ont marqué la pop culture. En plus c’était un mec super sympa, d’une humilité incroyable, une superstar normale", se souvient Cédric Biscay, affecté par l’annonce de la disparition de Matsumoto, qu’il connaissait bien. Il l’avait fait venir à son salon Magic, qui célèbre la pop culture en Principauté, en 2019. Et le dessinateur – fait rarissime – avait même accepté de dessiner l’affiche de cette 5e édition.

"Je rêvais de pouvoir l’approcher"

Cette rencontre, Cédric Biscay, avait forcé le destin pour la faire, il y a une quinzaine d’années au Japon. "Je rêvais de pouvoir l’approcher pour établir des collaborations, une connaissance commune nous a presenté. Et je me suis retrouvé chez lui, seul avec un interprète, à Nérima dans la très grande banlieue de Tokyo, où se trouvent beaucoup de studios d’animations. On a discuté de tout et de rien et le contact s’est établi. Depuis ce temps, nous avions l’habitude de nous voir trois fois par an pour des collaborations".

Quelques années plus tard, Cédric Biscay avait œuvré pour faire venir le dessinateur au festival du film d’animation d’Annecy. Leiji Matsumoto a ensuite été honoré à plusieurs reprises en France. Fait Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres en 2012, célébré en 2013 au Festival de la bande dessinée d’Angoulême. Il avait même eu les honneurs du Festival du film de Cannes pour la projection du film Interstella 5555: The Story of the Secret Star System qu’il avait supervisé pour accompagner l’album Discovery des Daft Punk. Une collaboration devenue culte.

Un moment particulier à Monaco

"Il était le créateur d’un des personnages les plus emblématiques, Albator, que tout le monde le connaît. C’est la raison pour laquelle il était tant honoré. Il était toujours reconnaissant de ces récompenses, desquelles il restait détaché" ajoute Cédric Biscay, qui gardera en mémoire la venue de Matsumoto en 2019 au salon MAGIC, au cours duquel il avait partagé le micro lors d’une conférence avec l’astronaute Jean-François Clervoy. "Nous rêvions de faire cet échange entre le créateur d’Albator, héros de l’espace et un astronaute. C’était un moment particulier et très intéressant qui a marqué beaucoup de monde. Et je sais que Leiji Matsumoto avait adoré son séjour à Monaco, c’était un bon vivant, nous avions bien mangé et bien bu."

La sixième édition du Magic, prévue ce week-end, les 25 et 26 février, lui rendra forcément hommage, "impossible de faire autrement".