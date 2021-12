De Nice à Valberg, nos 5 idées pour fêter la nouvelle année

S’il y a bien une soirée où on ne se soucie pas vraiment du lendemain, c’est celle du 31 décembre. Pour ce cru 2021, le couvre-feu n’est pas d’actualité mais le contexte sanitaire se tend. Certains rendez-vous ont dû être annulés à la dernière minute comme du côté du théâtre de la Cité à Nice, qui programme chaque année, sa soirée burlesque. Une Saint-Sylvestre, (trop) sage? Notre sélection pour garder du baume au cœur et fêter l’arrivée de 2022.

1. Une soirée culture au TNN

À l’affiche du TNN: Chat en poche. Une comédie de Georges Feydeau mise en scène par la directrice, Muriel Mayette-Holtz. L’histoire d’un riche marchand qui veut donner une représentation de l’opéra de sa fille pour asseoir sa notoriété. Il engage un ténor et, quand ce dernier arrive, le confond avec le fils que son ami Dufausset lui envoie en pension pour ses études de droit. Vous l’aurez compris, la pièce joue sur les nombreux quiproquos entre les différents personnages. Rapidement, la confusion est totale et le public est invité à rire de ces personnages égocentrés, refusant de s’écouter les uns les autres.

Promenade des arts, Nice. À 21h, de 5 à 25 euros. Pass sanitaire obligatoire.

2. Un barathon dans le Vieux-Nice

Pour les plus fidèles des comptoirs et ceux qui aiment les endroits animés, cette soirée est faite pour vous. Riviera Bar Crawl Tour, une agence de visite touristique, vous propose de faire la tournée de quatre bars en groupe, accompagné par des guides. Au programme: des jeux, des rencontres et probablement des anecdotes qui resteront gravées dans le marbre. Départ de la villa Saint-Exupéry, proche de la place Massena. Ensuite, laissez-vous porter par la soirée. Dernier argument pour vous convaincre? Un verre vous sera offert à chaque nouveau pub visité.

Villa Saint-Exupéry, 6 rue Sacha Guitry, Nice. Dès 20 euros, réservation obligatoire sur rivierabarcrawltour.com. Pass sanitaire obligatoire.

3. Un dîner étoilé chez Alain Llorca

Pour le réveillon, plusieurs restaurants gastronomiques proposent des menus raffinés et gourmands. Comme celui du chef étoilé Alain Llorca, à la Colle-sur-Loup, où le repas se fera en musique. Des notes de piano accompagneront le dîner des clients. Le petit plus? Un cadre idyllique avec une vue imprenable sur le village de Saint-Paul-de-Vence et sur la mer.

350 Rte de Saint-Paul. Menu à 290 euros par personne.04.93.32.02.93. Pass sanitaire obligatoire.

4. Fiesta sur la neige

Cette fois il n’est plus question de la ville, de la cohue des bars et des restaurants mais plutôt de neige et d’air frais. À la station de Valberg, une after ski party vous attend à la sortie des pistes dès 16h30 sur le front de neige du Garibeuil. Au menu: musique, boissons et brochettes de bonbons pour les plus gourmands. Puis, l’école du ski français (ESF) remettra les médailles avant la descente aux flambeaux et la présentation des engins de damage. Ensuite, il sera l’heure de danser pour fêter la nouvelle année, accompagné d’un DJ et de danseuses.

Accès libre.

5. Du rock’n’roll au Hard Rock Cafe

Le fameux restaurant à l’accent américain propose une soirée spéciale pour le réveillon. Un menu avec une coupe de champagne, plusieurs entrées, plats et desserts au choix. Avec, entre autres, des travers de porc et des burgers. De quoi rassasier les plus gourmands. Au programme des festivités, de la musique live, un DJ set et des accessoires de fête pour une soirée endiablée.

5 promenade des Anglais, Nice. 75 euros par personne. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire.