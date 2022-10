De la terre à l’assiette: Julie Andrieu raconte sa nouvelle émission consacrée au potager sur France 3

Fourchette et sac à dos, Côté cuisine, Les Carnets de Julie, depuis près de vingt ans, Julie Andrieu, animatrice et critique gastronomique réputée, enchaîne les émissions culinaires à succès. Sa dernière recette miracle? Les Potagers de Julie. Lancée fin septembre, l’émission hebdomadaire nous emmène dans les jardins des Français avec l’envie de sublimer ce qui vient de la terre. Un projet simple mais efficace. Comme une bonne recette.

Comment est né ce concept de potager?

Étant productrice de mes émissions et me concentrant sur un seul sujet, l’alimentation, je commençais à avoir fait le tour des sujets gastronomiques mais je me suis rendu compte que je ne savais pas faire pousser ma matière première: les végétaux. Je n’avais jamais vraiment mis les mains dans la terre, dans un potager, c’est comme une infirmité quand on parle de cuisine à longueur de journée. (rires) Cela peut sembler simple mais je ne savais pas exactement comment faire pousser une carotte. Je partais de zéro et l’émission a mis du temps à sortir de terre car il n’y avait pas d’équivalent, c’était une page blanche. Il a fallu cinq ans pour que tout se lance, que le concept trouve son époque. La crise sanitaire, au fond, a été salvatrice car on s’est rendu compte de l’importance du circuit court et du besoin d’être autonome en matière alimentaire. Au fond, on en revient à l’essentiel: faire pousser ses propres légumes.

Comment va se décortiquer l’émission?

On est parti de mon jardin, dans les Yvelines, où une maraîchère professionnelle m’aide à bien planter les légumes. Chaque émission se consacrera à un produit. On va donc partir du point de départ: la terre. Comment bien la travailler, la cultiver, comment bien planter, à quelle saison, comment arroser, etc. Ensuite, nous partirons en reportage en régions pour rencontrer un jardinier amateur qui nous expliquera sa manière de planter et de faire pousser ce légume, car chacun a sa religion. L’émission se terminera par des recettes au sein d’une cuisine extérieure, avec différentes manières de travailler le produit.

La crise sanitaire a-t-elle redonné ses lettres de noblesse à la terre?

On en revient souvent à la terre quand on veut se construire ou se reconstruire. Il y a un aspect psychologique du potager que l’on ne soupçonne pas. C’est une vraie fierté, quand on fait une recette, d’utiliser ses propres légumes du potager. C’est gratifiant.

Avez-vous redécouvert certains produits?

J’ai surtout été étonnée par le nombre de variétés de certains produits comme les haricots, les petits pois, le basilic. C’est comme un patrimoine agricole et végétal qu’il faut absolument préserver. Surtout dans une époque où le nombre d’agriculteurs ne fait que diminuer alors que la population, elle, ne fait qu’augmenter. C’est contradictoire et la préservation de ce patrimoine agricole doit être une priorité nationale.

Quel produit est indispensable à un bon potager?

Cela me semble difficile de se passer de la tomate, on commence souvent un potager par ça. On peut la manger froide, chaude, c’est la base de plein de recettes. La courgette est facile à faire également. J’aime les courges, elles ont un côté Halloween. Les petits pois ont quelque chose de magique pour les enfants, c’est fabuleux. Il y a une dimension magique dans un potager, on plante, on en prend soin, on prend son temps, on regarde pousser et on récolte. C’est un processus impressionnant.

Les Potagers de Julie, ce samedi à 16h15, sur France 3.