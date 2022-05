De Cannes à France 2, rencontre avec l'acteur Belge Charlie Dupont

Il y a des petites attentions qui vous placent un homme. Pour avoir la chance de pénétrer au cœur du patio France Télévisions sur l’esplanade Pantiero de Cannes, il faut montrer patte blanche. Ou être sur la liste tenue par les agents de sécurité qui trônent à l’entrée.

C’est sur cette fameuse liste que Charlie Dupont, acteur belge tête d’affiche de la série de France 2 La faute à Rousseau, dont la deuxième saison reprendre ce mercredi soir, et membre de la bande du film Coupez! de Michel Hazanavicius, a couché notre nom.

Une fois les formalités administratives remplies, nous voici face à l’acteur de 50 ans. En préambule, le natif de Tournai rembobine sa soirée de la veille pas vraiment comme les autres puisque Coupez! a eu l’honneur d’ouvrir le Festival de Cannes.

"J’espère que les gens auront le courage de se laisser aller les trente premières minutes car on ne sait pas où on va. C’est là que l’on voit la grande subtilité du cinéma d’auteur au service de la connerie. Il vaut mieux un petit rôle dans un grand film, que l’inverse", poursuit-il.

Comment arrive-t-on à collaborer à un tel projet?

Je vais être honnête, j’ai passé le casting pour un plus petit rôle et Michel Hazanavicius m’a aimé plus que prévu et il m’a proposé un rôle plus important. J’étais en pleine répétition de la trilogie Goldoni au Théâtre de Nice pendant que s’est présentée la possibilité de faire le film de Michel Hazanavicius et comme on était en plein confinement, on n’était pas sûr de jouer la pièce. Du coup on ne savait pas trop où on allait et j’ai pu partir sur le tournage de Michel grâce à Muriel Mayette-Holtz qui m’a donné sa bénédiction.

C’est un réalisateur qui a un Oscar quand même (rires). Ce qui était amusant à jouer surtout, c’était de réussir à coller à ce plan séquence initial de 30 minutes. Un plan formidable. On m’a envoyé ce plan séquence pour que je puisse intégrer mes chorégraphies dans la suite du film. C’était un défi et ça m’a amusé. C’est tellement original comme projet.

Le film mérite de faire Cannes

Au départ, le film n’est pas prévu pour faire l’ouverture du Festival de Cannes…

Le film mérite de faire Cannes. Ça me touche qu’une comédie, même si c’est une comédie d’auteur, soit à cette place. On se plaint toujours que la comédie n’ait jamais sa juste place dans les festivals et en particulier à Cannes. Là, il est au bon endroit de crédibilité, sa place est juste. Gloire à Pierre Lescure et Thierry Frémaux d’avoir eu l’ouverture d’esprit de faire ça. Et le fait d’être ici, à Cannes, en plus, j’ai le smoking qui frétille.

Comment s’est déroulée cette projection publique?

J’avais déjà fait une première projection avec l’équipe technique, c’était une vision analytique. Celle de Cannes, portée par la salle, était soutenue par les spectateurs et tout est différent. J’ai vraiment senti que tout ce que Michel voulait faire se mettait en place. La salle, qui se demande ce que c’est pendant 20 minutes, est finalement rassurée par le fait que ça allait être bien con même si on se demande où on va. Et tout d’un coup tu sens que la salle part, c’est jouissif.

Vous êtes Belge, Virginie Efira qui a présenté la cérémonie d’ouverture également mais il y a aussi les frères Dardenne, Lukas Dhont et Felix Van Groeningen en compétition officielle. Que se passe-t-il avec le cinéma belge?

C’est comme en football, on est un petit pays mais le nombre de talents est plus élevé que la moyenne (rires). C’est dans le rapport franco-belge qu’il faut regarder. Le cinéma belge francophone n’existe pas sans la France car, purement et mathématiquement, même si un film est vu par tous les Wallons, il ne peut pas être rentable, il a donc besoin d’une exposition française. Le laboratoire belge est de plus en plus apprécié dans la vitrine du magasin français et c’est très chouette pour les deux pays. C’est un rapport petit frère-grand frère vertueux. Sans la France, le cinéma belge n’existe pas mais un directeur de casting m’a dit aussi qu’un film français sans acteur belge porte malheur (rires).

La pensée française portée par un Belge, c’est absurde

Et aujourd’hui des séries françaises comme La faute à Rousseau se bâtissent avec un acteur principal belge, vous.

La pensée française portée par un Belge, c’est absurde (rires). J’ai grandi avec Robin Williams et Le Cercle des Poètes disparus, ça m’a touché au cœur à 18 ans car un ami s’est suicidé à la même époque, le film m’avait aidé à traverser cette épreuve. Il y avait quelque chose qui m’interpellait en passant ce casting, ça me chatouillait. Je devais en être. C’était ma place. Le rôle n’était pas forcément pour moi au départ, ils ont beaucoup hésité, c’était pendant le premier confinement aussi. Je crois en la rencontre entre un rôle et un acteur, je suis touché intimement par ce rôle. Le second degré de Benjamin Rousseau est aussi le mien, je prie que le public soit toujours au rendez-vous car c’est un rôle qui compte dans ma vie.

Théâtre, cinéma, série, vous aimez tout faire.

C’est une vision belge de la chose, on a l’habitude de tout faire par nous-même. Comme ce pays a une industrie fragile dans le cinéma, on a encore plus l’habitude qu’ailleurs d’être proactif et de ne pas attendre que le téléphone sonne. Peu importe le support, quand une histoire me plaît, je me lance.

Qu’est-ce qui vous épate comme projet?

Récemment, j’ai vu Afterglow à Canneseries, une série norvégienne qui parle d’une femme qui va mourir, elle a un enfant trisomique et la série raconte cette épreuve avec une vraie légèreté, filmée de manière crûe, presque comme un documentaire. Felix Van Groeningen, qui est en compétition officielle à Cannes, possède cette touche quand il filme. Ce n’est pas l’acteur qui va à la caméra, c’est la caméra qui va à l’acteur. On sort d’une période où on a beaucoup surjoué dans le cinéma français, par exemple, et les influences nordiques nous ramènent autre chose, comme le film Drunk. Quand le scénario est suffisamment bon, l’acteur n’a pas besoin d’en faire des caisses et ça, ça m’impressionne.

Qu’avez vous envie de faire?

Des films d’époque parce que c’est excitant. Tu es porté par les situations fortes. Tu es d’Artagnan d’entrée ou un cow-boy dans la Sierra Nevada. On fait peu de westerns en Europe alors que c’est un rêve. Je cite souvent Rocco Siffredi qui dit qu’on ne donne que le plaisir qu’on prend. C’est un métier d’enfant, on a 12 ans quand on joue. Quand la salle de jeux est si grande, il suffit d’y aller…

Vos projets?

Je suis à l’écriture d’une série avec ma femme, c’est un thriller domestique. En juin, je répète Le canard à l’orange, une pièce à succès de Nicolas Briançon que l’on va jouer en Belgique mais j’ai développé une vraie amitié profonde avec le théâtre de Nice, j’ai beaucoup aimé le temps passé là-bas et il n’est pas exclu que je revienne passer du temps pour y développer certains projets.