David Simon revient ce mardi soir à Baltimore avec la série policière We Own This City

Baltimore. Des flics. David Simon et George Pelecanos. HBO. Impossible de se lancer dans We Own This City, une série de six épisodes qui débute ce mardi sur OCS City, sans faire un parallèle avec The Wire, la série phare de David Simon sortie au début des années 2000. Ancienne plume du Baltimore Sun, David Simon s’est, cette fois, inspiré de l’enquête d’un de ses successeurs au Sun, Justin Fenton, sur une unité d’élite de la police de Baltimore – Gun Trace Task Force (GTTF) – autour de laquelle un livre a été publié en 2017, La ville nous appartient.

D’abord saluée pour ses probants résultats, l’unité de police a, par la suite, été pointée du doigt et a vu sept de ses officiers arrêtés pour corruption et racket en bande organisée en 2017 à l’instar de la Bac Nord à Marseille en quelque sorte.

Un rythme nerveux

La série revient donc, avec plusieurs temporalités, sur cette unité de police à travers notamment certains de ses membres comme le sergent Wayne Jenkins (Jon Bernthal, The Walking Dead) mais également ceux qui ont tout fait pour mettre au tapis cette unité d’élite aux méthodes douteuses, répréhensibles et violentes. David Simon revient donc dans les rues de Baltimore avec les mêmes ambitions que sur The Wire: raconter comment des flics intègres, sans moyen, tentent de survivre pendant que d’autres, sans scrupule, profitent des faiblesses du système pour s’enrichir en marge de la loi.

Le tout dans un milieu urbain où la violence est omniprésente.

Plutôt habitué à un rythme lent, parfois contemplatif comme dans Treme, David Simon a choisi, cette fois, d’accélérer la cadence avec l’aide du réalisateur Reinaldo Marcus Green (La Méthode Williams).

Est-ce la contrainte des six épisodes – format relativement court – qui a forcé le showrunner à avancer à un rythme frénétique? Ou alors c’est pour mieux illustrer son propos, à savoir montrer à quelle vitesse la situation semble échapper à tous ses protagonistes?

Toujours est-il que We Own This City, sans avoir la perfection de The Wire, demeure une vraie série de terrain portée par un casting très estampillé The Wire puisque l’on retrouve Jamie Hector, Darrell Britt-Gibson et Delaney Williams, déjà au casting de la série qui a fait connaître Simon. Un casting dans lequel les plus observateurs ne manqueront pas de souligner la présence de Gabrielle Carteris, la célèbre Andrea de Beverly Hills, 90210.

Deux décennies après The Wire, le constat demeure terrible, rien n’a vraiment changé dans le Maryland. Que ce soit dans les forces de police, dans les arcanes du pouvoir où, surtout, dans la rue. Cette photographie de l’Amérique – la série se situe à la veille de l’élection de Donald Trump – confirme tous les maux américains et notamment la difficile (impossible?) cohabitation entre les forces de police et les citoyens, surtout afro-américains...

Mathieu Faure

mfaure@nicematin.fr

We Own This City, ce mardi soir à 20h40, sur OCS City.