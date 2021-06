Dans un palais avec Zidane ou dans la piscine de Sylvester Stallone... Henry-Jean Servat raconte ses rencontres dans un livre

"Le luxe est une affaire d’argent. L’élégance est une question d’éducation", avait coutume de dire Sacha Guitry. Si en trente ans de tribulations au cœur de la vraie jet-set, Henry-Jean Servat a toujours su tirer son épingle du jeu et conserver des amitiés à vie, que ce soit avec Liz, Brigitte, Gina ou Soraya, c’est sans nul doute grâce à son éducation.



Aussi bien celle acquise au sein du très prestigieux Amherst College aux États-Unis, fréquenté notamment par le Prince Albert de Monaco, que celle découlant de cette faculté, innée: l’intelligence du cœur.

Dans la chambre secrète de Madonna

Il lui en aura fallu pour rester égal à lui-même tout en vivant autant d’aventures insensées: se retrouver dans un palais de milliardaires à Marbella avec Zinedine Zidane, dans la piscine de Sylvester Stallone, dans la chambre secrète de Madonna, dans le corbillard du fils de Bruce Lee, ou en proconsul romain lançant la course de Ben-Hur au Stade de France...



Il aura même été jusqu’à provoquer un tête à tête avec Arlette Laguillier, rencontre inattendue entre toutes! De sa plume affûtée, c’est toute une époque de rosserie et de glamour qu’il restitue pour notre plus grand bonheur dans So chic.

Un ouvrage dont la sortie aurait dû avoir lieu l’année dernière: "Lorsque je suis arrivé à Nice il y a un an, je voulais tourner la page, par le prisme de ce livre, sur ce monde de paillettes, et m’engager en faveur de la cause qui me tient depuis toujours à cœur: celle des animaux. Tout en étant au service de la communauté du cinéma. Mais pandémie oblige, la parution de So chic a été reportée. Et à présent, eu égard au succès qu’il remporte auprès du public, mon éditeur m’a déjà commandé un tome 2. "

Après avoir sévi successivement dans les colonnes de Midi Libre, de Libération et de Paris Match, Henry-Jean Servat a réalisé et présenté sept cents reportages pour France 2, de 2003 à 2019. Tout en rédigeant quelque soixante ouvrages, en signant la réalisation de six documentaires télévisés et mis en scène un opéra télévisé.



Mais ce qu’il retient surtout de son parcours, c’est le souvenir d’une époque magnifique: "Même si, précise-t-il, on a tendance aujourd’hui à cracher dessus, parce que les gens, il est vrai, étaient insouciants et inconscients. Ce qui m’a le plus enthousiasmé lors de tous ces reportages, c’était le côté rare, le côté étrange, le fait d’être aux premières loges en tant que journaliste. Et ce, grâce au fait que j’aimais vraiment ce que je faisais, et que je travaillais pour Paris Match, celui de la grande époque, qui était un journal d’exception. Avec des patrons comme Roger Thérond ou Patrick Mahé, qui l’étaient tout autant. Ils nous donnaient carte blanche pour faire des sujets qui avaient un coût important, mais on rapportait un matériau unique. Je me suis follement amusé en ressuscitant tout cela par écrit."

Témoin parfois de rencontres incandescentes, comme celle de François Pinault et de Salma Hayek à Venise en 2006, Henry-Jean Servat a toujours mis un point d’honneur à ne point forcer l’intimité des célébrités. "On peut raconter des choses et intéresser les gens sans être vulgaire ", souligne-t-il... Tout en nous dévoilant malgré tout dans So chic, avec toute la délicatesse requise, le coup de cœur du prince Rainier pour Son Altesse Sérénissime la Princesse Ira de Fürstenberg, après la disparition de Grace Kelly.

Instigateur d’un dîner entre Bardot et Adjani

Non intrusif donc, mais instigateur de rencontres entre ces "demoiselles" (qualificatif cher aux ambassadrices du 7e art) qu’il s’agisse d’un mémorable dîner organisé par ses soins à Saint-Tropez entre Isabelle Adjani et Brigitte Bardot, ou d’une autre séance tout aussi marquante aux studios Harcourt avec Danielle Darrieux, Michèle Morgan et Micheline Presle.



"Elles avaient les mêmes producteurs, les mêmes scénaristes, les mêmes partenaires, les mêmes maris, et elles n’avaient jamais travaillé ensemble! D’où mon idée de réunir ces trois actrices que j’adorais. Ce jour-là, nous avons tous été émus aux larmes de voir ces trois légendes réunies. Nous savions que c’était un moment unique. "

Mais rien de tout cela ne serait jamais arrivé si Henry-Jean Servat n’avait éprouvé un véritable choc, alors qu’il n’était encore qu’un jeune Montpelliérain, en découvrant l’affiche du film Angélique, marquise des anges : " Je m’égayais à la vie, je découvrais le désir, je ressentais en voyant cette affiche l’odeur de la mer, le bruit des vagues. C’est devenu ma Madeleine de Proust, ça m’a appris à aborder la vie avec grâce et légèreté. Des vertus que je m’efforce encore aujourd’hui de mettre en pratique!"