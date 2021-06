Dans le manga made in Monaco "Blitz", le Prince a une annonce à faire

"Il semblait très content du résultat"

"Il ne faut jamais oublier de créer des "side stories". Même si j’adore l’intensité des parties d’échecs en l’occurrence, il ne faut surtout pas que je m’omette le lien entre les personnages et de créer des histoires entre eux. Et je pense, dans cet opus et depuis le précédent, avoir amené plus de relations entre les personnages avec, les lecteurs sauront de quoi je parle, le camp d’entraînement."

Avant le grand tournoi, mais attention, aucun spoiler n’est autorisé.

Mais ce qui fera, sans aucun doute, beaucoup parler dans ce tome est la présence d’un nouveau personnage qui fera une apparition remarquée : le prince Albert II lui-même.

"À partir du moment où Blitz se passe à Monaco, du moins une partie de l’aventure, c’était évident pour moi d’avoir la personne la plus importante du pays dans le manga, témoigne le créateur. Il ne s’agit pas d’une caricature mais bien d’une apparition dans un moment important de l’histoire. La quatrième de couverture, par ailleurs, représentera le Palais princier. Tout s’est fait très vite et avec le sourire. Aucune demande de retouche n’a été faite. Et le Prince nous a fait un très bon retour. Il semblait content du résultat."

Pour autant, le souverain ne fera pas qu’une simple figuration, au contraire "il annoncera quelque chose d’important à un moment crucial de l’histoire".

Concernant ce nouvel opus, il termine "le camp d’entraînement commencé dans le tome 3. Nos jeunes héros reçoivent également un colis avec à l’intérieur une pièce centrale pour la suite de l’aventure."

Petit indice, cela à voir avec la concentration. Primordiale aux échecs qui plus est. Avec également une légère référence à Dragon Ball, manga préféré de Cédric Biscay.

Le colis, la fin du camp, une annonce du prince lui-même, un personnage un peu mystérieux, sorte d’antagoniste, le tournoi qui approche.

Pour sûr, Blitz– plus de 25 000 ventes en France– devrait encore attirer de nouveaux lecteurs et tenir en haleine un peu plus la communauté déjà présente.

Et très importante pour le scénariste.

"Mon obsession est de savoir ce qu’en pensent les lecteurs : est-ce que ça tient la route ou est-ce que ça part en live? Parce que notre plus grande réussite ce sont eux. De voir notre manga lu dans des collèges ou lycées, échanger."

Rendez-vous le 25 juin pour la sortie du tome 4 et cette annonce du souverain.