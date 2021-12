Damso, Kiddy Smile, Michel... L'affiche des Plages électroniques à Cannes s'enrichit encore

Après une édition 2021 en format réduit, Les Plages électroniques reviendront très fort en 2022, du 5 au 7 août.

La semaine dernière, Panda Events avait annoncé la couleur avec la venue de David Guetta, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Kungs, Bon Entendeur ou encore Folamour...

Damso, pilier du rap

Côté rap, les noms d'Oboy et Lala &ce avaient été lancés. On était prêts à parier que le plateau allait s'enrichir de ce côté-là. Et c'est bien le cas, puisque Damso se produira à Cannes.

Désormais solidement installé dans le paysage hip-hop, le Belge draine derrière lui une large communauté de fans, toujours en attente d'un nouveau son.

Double disque de platine dès son premier album, avec Batterie faible, il avait remporté la Victoire de la musique 2019 du meilleur album rap avec Lithopédion.

A son actif, de très gros hits comme Macarena, qui compile aujourd'hui 114 millions de vues.

Sur scène, celui qui confiait il n'y a pas si longtemps encore ses premières parties à sa compatriote Angèle, devrait valoir le détour.

En décembre 2018, il avait notamment marqué les esprits avec une date à l'AccorHotels Arena à Paris.