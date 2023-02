Conférences, tables rondes, sessions live de dessin...: découvrez le programme du 6e salon MAGIC qui fait son grand retour à Monaco

Tout vient à point à qui sait attendre. Même si, quatre ans, ça peut paraître (très) long. Après une dernière édition en 2019, le salon MAGIC reprendra du service les 25 et 26 février, toujours au Grimaldi Forum. Cette sixième édition s’est fait attendre.

En 2020, l’événement avait été annulé quatre jours avant son ouverture par les prémices de la pandémie. En 2021 et 2022, l’incertitude sanitaire et les difficultés pour voyager ont contraint à chaque fois à un report.

L’année 2023 sera la bonne pour un come-back qui ravit l’équipe de la société audiovisuelle monégasque Shibuya Productions, ragaillardie par un exceptionnel haut patronage de la princesse Charlène pour cette sixième édition, qui s’étalera sur deux jours.

"Au croisement entre l'art, la science et l'éducation"

Si le temps a passé entre 2019 et 2023, l’esprit de la manifestation demeure fidèle à celui de son lancement en 2015. En proposant aux visiteurs un concentré de pop culture à dominante japonaise, piochant dans l’univers des BD, des mangas, des jeux vidéo, de la musique, du cinéma et des nouvelles technologies.

"Chaque visiteur doit pouvoir trouver des réponses à ses attentes et apprendre des choses", souligne Cedric Biscay, patron de Shibuya qui place MAGIC "au croisement entre l’art, la science et l’éducation pour tous".

Le programme confirme ces volontés et Cédric Biscay assure "d’un réel engouement" parmi les aficionados qui attendaient le retour du salon.

En pratique, le dernier week-end de février sera composé de conférences, tables rondes, sessions live de dessins, expositions et ateliers. Le tout proposé gratuitement au public. "Et dans une atmosphère familiale que nous mettons en valeur. Nos artistes se sentent bien ici", souligne Dominique Langevin, qui pilote l’organisation. L’équipe de Shibuya y tient.

Leur salon n’est pas un magasin pour faire son shopping d’accessoires de la pop culture nippone ou yankee, puisqu’il privilégie les rencontres entre le public et celles et ceux qui font les mangas ou les jeux vidéo.

Un coup de pouce aux créateurs

Dans cette optique de partage, la Médiathèque de Monaco mettra à l’occasion du salon, une partie de ses collections en matière de mangas à disposition du public. Un public qui pourra voir aussi les coulisses de cette discipline.

En effet, depuis sa création MAGIC propose un concours international de manga - le seul aspect du salon qui a continué pendant la pandémie - et qui permet à des auteurs de proposer leurs travaux aux cadors de la discipline. En l’occurrence, la maison d’édition Shueisha.

Soixainte-trois mangaka en devenir ont participé cette année. Une dizaine a été sélectionnée, et leurs planches traduites en japonais. Et seulement cinq projets ont été retenus : deux de France, deux de Russie et un du Royaume-Uni.

Leurs auteurs auront trente minutes pour pitcher leur projet lors du salon devant un jury. Et le gagnant partira ensuite trois semaines au Japon, pour peaufiner son projet. Qui sera peut-être à l’honneur lors d’un salon MAGIC dans le futur? Qui sait…

Rian Cyd, double champion du monde de cosplay, fera partie du jury du concours. Photo DR.