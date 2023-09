Conférences, expositions, visites guidées...: voici le programme des Journées du Patrimoine dans la Riviera française

Elles auront lieu le samedi 16 et dimanche 17 septembre, sur le thème "Patrimoine vivant" et "Patrimoine du sport". Cet événement vise à célébrer le riche patrimoine culturel des villes et à offrir une gamme d’activités captivantes pour les résidents et les visiteurs. Tour d’horizon.

Menton

Conférence "La symbolique du tatouage Polynésien"

Le samedi 16 septembre, à 15h à l’Odyssée Bibliothèque. Par Sébastien Galliot, Chargé de recherche au CNRS et spécialiste de l’Océanie.



Mémorial Katherine Mansfield

Le samedi 16 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Ouverture du Mémorial à l’occasion du 50e Prix Katherine Mansfield. L’après-midi rencontre avec la lauréate.



Exposition des Navires et exposition photo "le littoral mentonnais de jadis"

Le samedi 16 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h au Vieux Port, à l’angle du quai Eugenie et du quai Gordon Bennett. L’Association les Voiles Latines en Riviera œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine maritime méditerranéen naviguant, vous propose de découvrir une exposition des navires et une exposition photo "le littoral mentonnais de jadis".



Exposition de la capeline: "A casa dou Païgran"

Le samedi 16 septembre, de 14h à 18h au 5 rue Mattoni. La "maison de grand-père" abrite la Maison des traditions et arts populaires. Située dans le centre historique de Menton, son but est de faire découvrir aux visiteurs, la vie à Menton au XIXe et début du XXe siècle. De la pièce principale, on peut découvrir une vue magnifique sur les toits, la mer et l’Italie.

Visite de la Station d’Épuration

Le samedi 16 septembre, de 10h30 à 11h30 ou de 14h à 15h ou de 15h30 à 16h30. D’une surface de 300 m², cinq employés veillent quotidiennement au bon traitement des près de 2,5 millions de mètres cube d’eaux usées qui y transitent chaque année.

Leur mission: transformer ces eaux usées en eau propre prête à être restituée à la nature. Chaussures fermées obligatoires.

Réservation sur https://admin.eventdrive.com/public/events/51826/website/registrationforms/0/61696



Visite du Campus Sciences Po

Le samedi 16 septembre, de 9h30 à 16h30. Permettre au public de mieux connaître les nouveaux usages d’un bâtiment historique de la ville dans lequel de nombreux habitants, aujourd’hui retraités, sont nés: il hébergeait encore dans les années 1950 la maternité publique de l’hôpital Saint-Julien.



Visite Guidée: Villa Maria Serena

Le samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h à 11h ou de 14h à 15h ou de 16h à 17h. Vous êtes conviés à découvrir les trésors insoupçonnés de la biodiversité qui rythme les lieux. Ces trésors, contés au cours d’une visite guidée, sont autant de témoins d’une belle époque révolue... Mais toujours vibrante d’histoire.



Cercle Blasco Ibanez à Fontana Rosa

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 17h. Festival du livre d’occasion du Cercle durant tout le week-end : stands de livres d’occasion à petits prix (vide bibliothèques).

Animation littéraire: "Des mots pour l’écrire", sous l’égide du Cercle, par Venise Violli, avec la participation d’auteurs qui diront des textes durant le week-end.

Inscription sur http://drive.google.com/file/d/1OuFHUhIYWujWPI6PrwtyKNDSbCNvTH2C/view?usp=drive_link



Visite guidée du jardin Serre de la Madone

Le samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30. Outre sa fonction conservatoire, le jardin concentre nombre de spécimens, issus du monde entier, et judicieusement agencés dans un lieu au charme intemporel unique.



Visite: Hommage à Jean Cocteau

Le samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Découvrez l’exposition d’œuvres de Jean Cocteau sur le thème de la Méditerranée dans les couloirs, la Salle des Mariages, la Salle du Conseil et le bureau de Monsieur le Maire (fresque restaurée).

Sur réservation au 04.89.81.52.70.



Spectacle "La Voix Humaine, Jean Cocteau"

Le samedi 16 et dimanche 17 septembre, à 17h30 et 18h30 dans la salle des mariages par Julieta Sagatelian.

Le spectacle cristallise le symbolisme de Cocteau, celui des émotions humaines universelles. Ces émotions transgressent le continuum temporel, en devenant des « mensonges qui disent toujours la vérité ». L’actrice tisse le fil rouge de la pensée de Cocteau à celui des expressions des cœurs des spectateurs.

Sur réservation au 04.89.81.52.70.



Spectacle "Les enfants terribles"

Le dimanche 17 septembre à 11 h dans la salle du Conseil. La Compagnie Hidraïssa vous propose un spectacle retraçant en parallèle les vies de Jean Cocteau et d’Edith Piaf.

Sur réservation au 04.89.81.52.70.



Conférence "Du Casino Municipal de Roger Seassal au projet de casino de la baie Ouest (porte-avion Charleston 1973/77"

Le dimanche 17 septembre à 15 h au Casino Barrière. animée par l’historien conférencier Jean- Claude Volpi.

Pensez à vous munir de votre pièce d’identité pour accéder au Casino. L’accès est réservé aux personnes majeures. Sur réservation au 04.92.10.16.16.





Saorge

Conférence-Projection "Les églises médiévales des Alpes-Maritimes"

Le samedi 16 septembre, à 14h30 au Monastère. Présentation de l’ouvrage en présence des auteurs et de l’Association Castrum.



Visite de la chapelle des Pénitents Noirs

Le samedi 16 septembre, de 14h et 17h. (Re) Découvrez la Chapelle Saint-Claude de la Confrérie de la Miséricorde (Pénitents Noirs), construite au XVIIème siècle dans le style baroque. Elle abrite la Bibliothèque municipale.



Visite libre et commentée

Le samedi 16 et dimanche 17 septembre, visite libre de 10h à 18h et visite commentée (accès exceptionnel au 1er étage) à 11 et 16h du Monastère.

Des visites commentées vous permettront de découvrir d’une manière très ludique l’histoire de ce monument exceptionnel, bijou baroque de la vallée de la Roya.



Visite libre de l’intérieur de la Madone del Poggio

Le samedi 16 et dimanche 17 septembre, entre 10h et 17h.





Sainte-Agnès

Visites guidées du Fort de la ligne Maginot

Le samedi 16 et dimanche 17 septembre, l’entrée au Fort de la ligne Maginot sera gratuite avec trois visites guidées par jour, à 10h20, 14h20 et 16h.

Le nombre de places est limité à 19 personnes par visite.





Tende

Atelier de danse traditionnelle "Tarentelles"

Le samedi 16 septembre, de 15h à 17h30 au Musée des Merveilles. Un voyage à travers le monde magique des Tarentelles, danses traditionnelles du Sud de l’Italie: en abordant leurs pas et leurs codes, mais surtout en réveillant le "feu" qui donne vie à ces danses, cet atelier vous introduira dans un espace de liberté où la contrainte d’exécution permet l’appui à une expression individuelle créative et jubilatoire.

Réservation au 04.89.04.57.00.



Spectacle conférence "Voyage en Taranterra"

Le samedi 16 septembre, de 21h à 22h30 au Musée des Merveilles. L’univers spirituel et magique des traditions populaires de l’Italie du Sud raconté à travers les paroles, la musique et la danse: les artistes parleront, chanteront, joueront et danseront dans l’esprit de leur terre natale, en entremêlant passé et présent.



Atelier de chant traditionnel "Montagne di val Roya"

Le dimanche 17 septembre, de 15h à 17h au Musée des Merveilles. Le Corou de Berra vous fera découvrir le chant polyphonique des Alpes du sud, à travers la chanson "Montagne di val Roya", tandis que Benjamin Melia vous amènera à la découverte d’instruments à vent traditionnels, aux timbres inimitables.



Spectacle Corou de Berra "4 Plus 1"

Le dimanche 17 septembre, de 21h à 22h au Musée des Merveilles. Dans le spectacle "4 Plus 1" le Corou de Berra invite Benjamin Melia pour un travail d’écriture, d’arrangement et de création autour des musiques provençales et niçoises, passées, présentes et à venir, qui met en synergie la poly-vocalité du premier avec les instruments à vent du deuxième.