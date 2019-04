Concert gratuit en hommage à Michèle Colliaux L’enfance s’expose au Centre culturel

L’Ensemble Vocal de Mougins est une formation chorale à voix mixtes qui a vu le jour en 2006. Placée sous la direction de Nadine Kasapyan, c’est avec un répertoire éclectique et un travail constant que cette chorale a affirmé son originalité et sa qualité. L’ensemble regroupe aujourd’hui environ soixante choristes de tous âges. « Certains sont là depuis le début, » précise Adeline Azzaro, directrice de l’école de musique de Mougins, « mais il y a des recrutements tous les ans. » L’ensemble donne régulièrement des concerts sur la Côte d’Azur, mais aussi en France et à l’étranger, au gré des festivals et échanges de chorales.

L’Ensemble Vocal de Mougins s’était déjà produit dans la cathédrale Saint-Michel de Sospel avec l’orchestre symphonique de Lyon en 2017, et c’est avec beaucoup d’émotion que la chorale revient chanter dans ce lieu symbolique, pour honorer la mémoire d’une Sospelloise partie trop tôt, et bien trop vite.

L’âme de la chorale

La choriste soprano Michèle Colliaux faisait partie de l’Ensemble vocal de Mougins, et ce samedi, toutes les voix de la chorale chanteront pour elle, pour ceux qui l’ont connue, pour son village. Ils donneront un concert en hommage à leur amie, pour lui témoigner leur profonde affection, qu’Adeline Azzaro exprime avec des mots très touchants : « Nous ne souhaitons pas parler de ‘‘souvenirs’’ car elle est toujours présente avec nous. C’était une personne qui aimait la vie et les gens. Elle était la générosité personnifiée. Elle est dans le cœur de chaque choriste et elle demeurera l’âme de cette chorale. »

Un vibrant hommage à la vie

Le concert, gratuit et ouvert à tous, présentera un programme très abordable : des chants sacrés pour les puristes et une partie avec des gospels et des chants africains. « C’est très rythmé, très enjoué et très coloré, il y en aura vraiment pour tous les goûts, » affirme Adeline Azzaro, qui est également professeur de chant. « Venez nombreux partager avec nous un beau moment de musique, et un vibrant hommage à la vie ! »

Venez découvrir l’univers plein de poésie et de créativité de Christian Voltz, auteur et illustrateur de nombreux albums pour enfants, récompensé déjà de deux Prix Sorcières. Invité dans le cadre des 10 ans du Festival du Livre Jeunesse qui aura lieu à Beausoleil le 18 mai prochain, il présente dès maintenant au Centre culturel Prince Jacques l’une des expositions itinérantes de ses sculptures, pas tout à fait comme les autres... Des créations éphémères, réalisées en objets de récupérations, cartons et papiers découpés... qui donnent naissance à des univers minimalistes et originaux dans lesquels évoluent des personnages attachants. Fil de fer, boulons rouillés, vieux cuirs, carton peint et petits bouts de tout... son style caustique et cocasse, parfois « à rebrousse-poil », se repère de loin.

Une signature de la littérature jeunesse

Christian Voltz vit et travaille à Strasbourg, où il a suivi des études artistiques à l’Ecole supérieure des arts décoratifs. Il s’est spécialisé en suivant les cours de l’atelier d’illustration dirigé par Claude Lapointe. Célèbre dans les cours d’écoles, l’artiste s’adresse également à un public adulte, créateur d’affiches pour des événements culturels (festivals de cirque, de musique, pièces de théâtre...), de sculptures et de gravures. Là encore, tout son travail s’articule autour de la représentation du personnage, humain ou animal.

Ateliers créatifs avec les enfants

Christian Voltz, proposera autour de son exposition différentes activités aux enfants des écoles primaires de Beausoleil pour s’immerger dans l’univers poétique de ses créations. Projection de courts-métrages et de documentaires sur le métier d’auteur-illustrateur, visite commentée de l’exposition, ateliers « à la manière de Christian Voltz ». Du dessin préliminaire à l’image prête à être insérée dans la maquette d’un album, les enfants seront invités à prendre part à toutes les étapes de création d’une planche d’album jeunesse.